China planea desarrollar un tren bala submarino que viajaría a más de 250 km/h.

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China impulsa uno de los proyectos de transporte más ambiciosos de los últimos años. El país planea desarrollar un sistema ferroviario submarino de alta velocidad que circulará bajo el mar y permitirá reducir de manera drástica los tiempos de viaje entre importantes regiones del territorio.

La iniciativa incluye la construcción de un extenso túnel ferroviario bajo el estrecho de Bohai, con el objetivo de conectar de forma directa las penínsulas de Liaodong y Shandong, dos áreas con fuerte actividad industrial, portuaria y comercial dentro de la economía china.

Actualmente, viajar por tierra entre ciudades como Dalian y Yantai puede llevar más de seis horas debido a la necesidad de rodear el mar. Con la futura conexión subterránea, el trayecto podría completarse en alrededor de 40 minutos, lo que representaría una transformación importante en la movilidad regional.

El túnel submarino que unirá regiones clave en China

Esta obra forma parte de la estrategia nacional china para modernizar sus sistemas de transporte, reducir tiempos logísticos y fortalecer el intercambio económico entre regiones que concentran una parte significativa del comercio marítimo y la producción industrial del país.

El proyecto, conocido como Bohai Strait Tunnel, prevé una red ferroviaria de más de 120 kilómetros de extensión que permitirá unir el noreste y el este de China mediante un trazado directo por debajo del mar.

China planea construir un tren submarino que transformaría el transporte ferroviario global.

Descubre la megaobra ferroviaria submarina

De acuerdo con los planes oficiales, el túnel tendrá una longitud aproximada de 123 kilómetros y contará con tres conductos principales: dos túneles paralelos destinados al paso de trenes de alta velocidad y un tercer conducto central para tareas de mantenimiento, seguridad y evacuación.

Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, lo que permitirá integrar de forma directa las redes ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China, optimizando el transporte de pasajeros y mercancías.

Inversión multimillonaria que transforma la economía regional

Las autoridades chinas consideran que se trata de una inversión estratégica de largo plazo. Una vez en funcionamiento, se estima que el túnel podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes, impulsando la integración económica entre ambas penínsulas.

El costo estimado del proyecto superará los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las obras ferroviarias submarinas más ambiciosas del mundo.

Retos técnicos en la construcción de túneles submarinos

La construcción del Bohai Strait Tunnel constituye un notable desafío de ingeniería. El trazado deberá atravesar áreas con actividad sísmica, además de enfrentar las complejidades inherentes a una perforación submarina de gran envergadura.

Para asegurar la seguridad, el diseño incorpora sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y planes de evacuación de emergencia, adaptados a un entorno ferroviario que funcionará por debajo del lecho marino.

En la actualidad, el proyecto se halla en la fase de planificación y análisis de viabilidad, promovido por el Gobierno chino como parte de su agenda de infraestructura estratégica.

Según las proyecciones oficiales, una vez que se inicien las obras, la construcción podría prolongarse entre 10 y 15 años, antes de que el tren submarino comience a operar y transforme de manera definitiva la conectividad entre estas dos regiones de China.