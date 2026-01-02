Rusia y China están inquietos por un país latino que no para de crecer y alteraría el equilibrio económico global (Fuente: archivo).

En los últimos meses, el gigante sudamericano ha captado la atención de analistas internacionales y gobiernos a nivel global. Brasil, con más de 200 millones de habitantes y vastos recursos naturales, se perfila como la próxima gran potencia emergente.

Su participación activa en los BRICS y sus iniciativas en energía, tecnología y seguridad alimentaria generan inquietud en potencias como Rusia y China, que observan cómo el país avanza hacia un papel de mayor autonomía en el nuevo orden geopolítico.

Brasil y su rol clave en los BRICS

El bloque económico conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ha constituido una plataforma fundamental para el ascenso de la nación latinoamericana.

Desde esta posición, Brasil ha incrementado su influencia en los debates económicos a nivel internacional y ha fortalecido lazos con socios estratégicos, sin desatender su objetivo de diversificar alianzas y preservar un margen de independencia frente a las grandes potencias.

Recursos y energía que potencian a Brasil

Uno de los pilares fundamentales de este crecimiento es su capacidad de producción energética. Brasil se posiciona como líder en biocombustibles, cuenta con una industria petrolera en expansión y avanza significativamente en la generación de energías renovables.

A esto se suma su rol como proveedor global de alimentos y minerales estratégicos, lo que lo convierte en un socio indispensable para naciones que buscan asegurar la seguridad energética y alimentaria en un contexto de creciente incertidumbre mundial.

Nuevas apuestas de Brasil en innovación y tecnología

Más allá de sus recursos naturales, el país se propone consolidar un perfil innovador. A través de inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible y el desarrollo del hidrógeno verde, Brasil tiene el potencial de convertirse en un referente en la transición energética y la transformación tecnológica en la próxima década.

Esta sinergia de factores posiciona al país como un actor con la capacidad de influir en sectores que serán determinantes para la economía global.