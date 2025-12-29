Los cambios buscan fortalecer la seguridad y garantizar el desarrollo de las elecciones de 2026 (Fuente: archivo).

El presidente Gustavo Petro confirmó una renovación en la cúpula de las Fuerzas Militares, un movimiento estratégico con el que el Ejecutivo busca ajustar la línea de mando frente a los desafíos de seguridad y democracia que enfrentará el país en el próximo ciclo electoral. El anuncio marca el tercer gran relevo militar durante su mandato y redefine el liderazgo de las principales fuerzas del Estado.

¿Por qué Petro decidió cambiar la cúpula de las Fuerzas Militares?

El jefe de Estado explicó que la decisión responde a la necesidad de priorizar la seguridad nacional en un contexto preelectoral complejo. Con elecciones legislativas y presidenciales programadas para 2026, el Gobierno considera clave contar con una cúpula alineada con los objetivos de protección ciudadana, control territorial y garantía de los derechos democráticos.

Desde la Casa de Nariño se insiste en que el relevo no obedece a una ruptura, sino a una reconfiguración del mando para enfrentar escenarios de riesgo como la expansión de economías ilegales, la violencia armada en regiones estratégicas y las amenazas contra líderes sociales y procesos electorales.

Presidente Petro renueva la cúpula de las Fuerzas Militares.

¿Quién es el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares?

El general Hugo Alejandro López Barreto fue designado como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, en reemplazo del almirante Francisco Cubides. López Barreto asume el máximo cargo operativo con la misión de coordinar las acciones conjuntas de Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial en una etapa clave para la estabilidad del país.

Su nombramiento refuerza la apuesta del Gobierno por una conducción estratégica enfocada en el control territorial y la reducción del impacto del narcotráfico y los grupos armados.

¿Cómo quedó conformado el nuevo Estado Mayor Conjunto?

La nueva estructura del alto mando incluye al vicealmirante Harry Ernesto Reyna como jefe de Estado Mayor Conjunto, una posición clave para la planificación y ejecución de operaciones militares coordinadas entre las distintas fuerzas.

Este cambio busca fortalecer la articulación operativa y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas simultáneas en diferentes regiones del país.

¿Quiénes liderarán el Ejército Nacional tras el anuncio de Petro?

El mayor general Royer Gómez asumirá como nuevo comandante del Ejército Nacional, mientras que el mayor general Jaime Galindo ocupará el cargo de segundo comandante. Ambos tendrán la responsabilidad de liderar la fuerza terrestre en medio de operaciones contra estructuras armadas ilegales y en tareas de protección a la población civil.

El Ejército sigue siendo una pieza central en la estrategia de seguridad del Gobierno, especialmente en zonas rurales golpeadas por el conflicto y el narcotráfico.

¿Habrá cambios en la Armada Nacional de Colombia?

En el caso de la Armada, el Gobierno optó por la continuidad. El almirante Juan Ricardo Rozo se mantendrá como comandante de la institución, acompañado por el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

La decisión apunta a sostener procesos en curso relacionados con el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico por rutas fluviales y la seguridad en costas y puertos estratégicos.

¿Quién comandará la Fuerza Aeroespacial Colombiana?

La Fuerza Aeroespacial Colombiana quedará bajo el mando del mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, con el mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Esta fuerza cumple un rol clave en vigilancia aérea, apoyo logístico y operaciones de inteligencia en todo el territorio nacional.

¿Qué balance hizo Petro sobre la cúpula militar saliente?

El presidente destacó que los altos mandos que dejan sus cargos lideraron operaciones de alto impacto, como la recuperación del corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, una zona históricamente afectada por grupos armados ilegales.

Según el balance oficial, durante el último año se alcanzaron cifras récord en incautación de cocaína, con proyecciones que rondan las mil toneladas, además de un aumento significativo en operaciones ofensivas y la neutralización de miles de integrantes de organizaciones criminales. También se reportó la mayor incautación de armas de la última década.

Con información de EFE.-