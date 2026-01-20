La decisión fue tomada por la multinacional que impulsó la marca en el país (Fuente: archivo).

Es un hecho | El Gobierno cambió la jornada laboral y todos trabajarán 42 horas por semana a partir de esta fecha

El sector retail en Colombia suma un nuevo golpe. Una reconocida cadena de supermercados de la capital anunció el cierre definitivo de todas sus sedes, poniendo fin a un modelo que prometía compras exprés y domicilios ultrarrápidos en menos de 30 minutos. La compañía, que llevaba cerca de seis años en el país, no logró consolidarse en un mercado altamente competitivo y dominado por grandes jugadores del formato descuento.

La marca que baja la persiana es Spid, un formato de conveniencia impulsado por el grupo Cencosud, que confirmó el cese total de operaciones en Colombia como parte de un replanteamiento estratégico de su negocio.

¿Qué supermercado cierra definitivamente en Bogotá y el resto del país?

Spid, la cadena de supermercados de compras rápidas que operaba principalmente en Bogotá, dejará de funcionar en todas sus tiendas. El concepto apuntaba a resolver compras diarias con rapidez, cercanía y entregas a domicilio en tiempos récord, una propuesta que buscó diferenciarse desde su llegada al país.

Sin embargo, el modelo no consiguió el volumen necesario para sostenerse frente a competidores ya posicionados en el bolsillo de los colombianos.

¿Por qué Spid no logró competir en el mercado colombiano?

El cierre responde a un entorno altamente disputado por cadenas como D1, Ara y Oxxo, que cuentan con una cobertura amplia, precios agresivos y una operación optimizada. Aunque Spid apostó por la velocidad y el servicio, el mercado de tiendas de conveniencia ya estaba copado cuando intentó expandirse.

La presión de costos, la rentabilidad limitada del formato y la fuerte competencia terminaron inclinando la balanza hacia el cierre.

¿Desde cuándo operaba Spid en Colombia?

La cadena fue lanzada en 2021 como una apuesta innovadora dentro del portafolio de Cencosud. Varias de sus tiendas funcionaban en antiguos locales de Metro Express, especialmente en zonas estratégicas de alta afluencia en Bogotá.

A pesar del impulso inicial y de una propuesta moderna, el proyecto tuvo una vida corta y no alcanzó a consolidarse como alternativa fuerte dentro del retail urbano.

¿Qué pasará con los empleados tras el cierre de Spid?

Uno de los puntos clave del anuncio es el impacto laboral. Según confirmó el grupo empresarial, más del 90 % de los trabajadores fueron reubicados en otras operaciones de Cencosud en Colombia, lo que reduce el golpe social del cierre.

La multinacional aseguró que la transición se hizo de manera progresiva, priorizando la continuidad laboral dentro del grupo.

¿En qué se enfocará ahora Cencosud en Colombia?

Tras la salida de Spid, Cencosud concentrará sus esfuerzos en fortalecer sus marcas principales en el país: Jumbo, Metro y Easy. La estrategia apunta a robustecer su propuesta de valor en hipermercados, supermercados tradicionales y mejoramiento del hogar, donde la compañía tiene mayor reconocimiento entre los consumidores colombianos.