La familia en Colombia tiene un papel central dentro del orden jurídico del país. La Constitución reconoce que este núcleo puede formarse por vínculos naturales o legales y establece que los padres tienen obligaciones directas frente a sus hijos, especialmente cuando son menores de edad. Sin embargo, el sistema legal también fija condiciones claras para que ese vínculo tenga efectos jurídicos. En determinados casos, un padre biológico puede quedar sin derechos legales sobre su hijo si no realiza los procedimientos exigidos por la normativa de filiación. El tema está directamente relacionado con el Registro Civil y el reconocimiento de paternidad, procesos que permiten establecer oficialmente quién es el padre de un menor. Cuando estos pasos no se realizan, la ley puede impedir que el progenitor ejerza derechos sobre el niño o adolescente. En Colombia, las responsabilidades y facultades de los padres están reguladas por el artículo 288 del Código Civil. Esta norma define la patria potestad como el conjunto de derechos que la ley otorga a los padres sobre sus hijos no emancipados para cumplir sus deberes de cuidado y protección. El principio general indica que ambos padres comparten esta responsabilidad. En caso de ausencia de uno de ellos, el otro puede ejercerla de manera individual, siempre que exista un vínculo legal reconocido entre el menor y sus progenitores. Uno de los escenarios en los que un padre puede quedar sin derechos ocurre cuando no realiza el reconocimiento legal de su hijo. Este procedimiento permite establecer formalmente la filiación ante las autoridades competentes. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, “es un acto mediante el cual el presunto padre de un niño, niña o adolescente se presenta ante la autoridad administrativa para declarar formalmente la paternidad respecto de ese menor de 18 años”. Expertos en derecho de familia han advertido que la ausencia de reconocimiento formal puede generar situaciones en las que el progenitor no tenga facultades legales sobre su hijo. Realizar este procedimiento permite que el vínculo entre padre e hijo quede registrado oficialmente y garantiza que se puedan ejercer los derechos y responsabilidades establecidos por la legislación colombiana.