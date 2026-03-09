Las entidades financieras del país enfrentarán un cierre extendido de sus oficinas físicas debido al calendario oficial de festivos. La medida responde al traslado del Día de San José, que se celebra el lunes 23 de marzo, pese a que la fecha original de la conmemoración es el 19 de marzo, lo que da lugar a un descanso prolongado sin atención en ventanilla. Este esquema implicará que las sucursales permanezcan sin servicio presencial durante el domingo y el lunes festivo, lo que limita la realización de trámites que requieren asistencia directa. Frente a esta situación, numerosos usuarios comenzaron a anticipar pagos, consignaciones y vencimientos, en especial teniendo en cuenta el arranque del año 2026 y la organización de sus obligaciones financieras. No obstante, el funcionamiento del sistema bancario no se detendrá por completo. Las entidades aseguraron que los canales digitales seguirán activos, permitiendo a los clientes operar a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas en línea para efectuar transferencias, pagos y consultas sin mayores inconvenientes durante el cierre presencial. El calendario oficial de días festivos establece que el lunes 23 de marzo no habrá actividad laboral, debido al traslado de la celebración del Día de San José. Esta disposición tendrá un impacto directo en la operación del sistema financiero, que ajustará su funcionamiento a la jornada no laborable. Como resultado, las sucursales bancarias permanecerán cerradas en todo el territorio nacional durante ese día. No estarán disponibles los servicios presenciales como retiros por ventanilla, apertura de cuentas, consignaciones en caja ni otros trámites que requieren atención directa, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus gestiones. El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado. El 23 de marzo afecta la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados. El lunes festivo de enero también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco. En estos días, las oficinas de los bancos no abren al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial. Durante estas jornadas, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal. Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.