En febrero de 2026, Bancolombia vivió una de sus interrupciones digitales más prolongadas de los últimos años, afectando a millones de clientes en todo el país. La caída se registró entre el domingo 22 y lunes 23 de febrero, y obligó a la entidad a realizar un nuevo apagón programado desde la noche del miércoles 25, que se extendió hasta el jueves 26 de febrero, con el objetivo de estabilizar sus sistemas. El banco aclaró que los fondos y datos de los usuarios estuvieron seguros en todo momento, y que la falla no tuvo relación con ciberataques, sino que se debió a problemas técnicos durante un proceso de actualización y sincronización de sus centros de datos. A pesar de la explicación oficial, la caída generó incertidumbre y malestar entre los usuarios, especialmente porque coincidió con el cierre de mes, periodo en el que muchas personas realizan pagos de nómina, facturas y obligaciones financieras. La interrupción masiva se originó por un fallo en los componentes tecnológicos durante un mantenimiento programado, que buscaba mejorar la infraestructura de sus servicios digitales. Según el banco, un error en la sincronización de los centros de datos de Bogotá y Medellín provocó que varias funciones dejaran de estar disponibles temporalmente. Entre las operaciones afectadas se encontraban transferencias a cuentas externas, pagos por PSE, consultas completas de saldo, movimientos de inversión y bolsillos de la app. La recuperación completa requirió un apagón adicional y labores técnicas prolongadas. Bancolombia y la Superintendencia Financiera de Colombia enfatizaron que no hubo riesgo real para las cuentas ni pérdida de dinero. Los recursos y la información personal permanecieron protegidos durante toda la contingencia, y la entidad garantizó que los problemas fueron únicamente de carácter técnico. Además, la Superintendencia habilitó canales especiales para atender quejas y garantizar compensaciones a quienes resultaron afectados por las fallas, supervisando que la entidad cumpla con sus responsabilidades ante los clientes. Aunque la versión oficial descartó ciberataques, algunos usuarios especularon sobre posibles problemas de seguridad o intentos de acceso no autorizado. Sin embargo, estas teorías no han sido confirmadas por el banco ni por las autoridades, y parecen derivarse más de la preocupación por la interrupción prolongada que de incidentes verificados. En definitiva, la caída de febrero de 2026 se atribuye a fallas técnicas durante la actualización de los sistemas, y la Bancolombia mantiene medidas para prevenir problemas similares en el futuro.