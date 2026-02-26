Tras varias fallas en sus plataformas digitales durante la última semana, Bancolombia llevó a cabo un nuevo apagón programado desde la noche del miércoles 25 de febrero, que se prolongará durante varias horas del jueves 26 de febrero. La medida busca garantizar la estabilidad de sus sistemas y corregir inconvenientes detectados durante los procesos de actualización tecnológica. El banco explicó que este procedimiento se realiza luego de la interrupción masiva iniciada el domingo 22 de febrero y que se extendió casi todo el lunes 23 de febrero. El mantenimiento había sido previamente anunciado por la entidad, pero la normalización de los servicios no se logró en el horario previsto, generando afectaciones a los usuarios en todo el país. Durante la contingencia, la entidad aseguró que el dinero y la información de sus clientes permanecen seguros. Sin embargo, algunas funciones críticas continúan limitadas, incluyendo transferencias a cuentas no inscritas, pagos a llaves, consulta de saldos de tarjeta de crédito, transacciones por PSE y pagos de facturas, lo que ha generado preocupación entre los usuarios. El nuevo apagón programado afecta principalmente a las plataformas digitales de Bancolombia, incluyendo la aplicación móvil y la página web de la entidad. Entre los servicios interrumpidos se encuentran los bolsillos en la app, transferencias y pagos a cuentas externas, consultas de saldos de productos de inversión y tarjetas de crédito, así como la posibilidad de realizar pagos por PSE y facturas de servicios. Aunque algunas funciones mínimas, como consultas básicas de saldo y ciertas transferencias internas, permanecen operativas, los usuarios enfrentan restricciones significativas que dificultan la gestión de sus operaciones financieras. La afectación también impacta a Nequi, cuya operación depende de la conectividad con las cuentas de Bancolombia. Bancolombia ha indicado que la suspensión temporal de sus canales digitales forma parte de un proceso de estabilización de sistemas que busca corregir problemas en componentes tecnológicos de IBM que respaldan gran parte de su operación. La entidad asegura que la medida no está relacionada con un ciberataque y que se realiza con total transparencia. La acción busca prevenir nuevas fallas y garantizar que las plataformas funcionen correctamente en los próximos días, minimizando riesgos operativos. La entidad se comprometió a entregar avances cada dos horas a los clientes y a mantener comunicación constante con la opinión pública durante la contingencia. La Superintendencia Financiera habilitó un canal especial para que Bancolombia atienda de manera prioritaria las quejas de los usuarios afectadas por el apagón. La entidad mantiene mesas permanentes con el banco para analizar la situación y garantizar posibles compensaciones a los clientes afectados. Cabe recordar que en 2024 la Superintendencia impuso una sanción de $500 millones a Bancolombia por interrupciones similares en sus canales digitales, por lo que la supervisión sobre este nuevo apagón es rigurosa y busca asegurar la protección de los derechos de los usuarios.