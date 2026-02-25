Bogotá arrancó oficialmente la ampliación del esquema de pasajes gratis en el sistema de transporte masivo TransMilenio, una decisión que impactará a miles de hogares que hoy destinan buena parte de sus ingresos al pago diario del transporte. Con esta actualización del programa social, más bogotanos podrán movilizarse sin costo en 2026, siempre que cumplan con los criterios de focalización definidos por el Distrito. El beneficio hace parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en articulación con la Secretaría de Movilidad y el sistema TransMilenio. El pasaje en Bogotá quedó este año en $3.550, lo que significa que una persona que viaja ida y regreso durante 30 días puede gastar más de $200.000 al mes solo en transporte. El programa está dirigido a población en condición de vulnerabilidad económica y social. Para 2026, los grupos priorizados incluyen: Con esta ampliación, el Distrito busca eliminar barreras de acceso a empleo, salud, educación y servicios sociales, especialmente para quienes tienen mayores dificultades para costear su movilidad diaria en Bogotá. La asignación no es igual para todos los beneficiarios. El número de pasajes mensuales depende del perfil socioeconómico y del grupo poblacional al que pertenezca cada persona. Entre los nuevos cupos definidos se encuentran: Habitantes de pagadiarios: Personas mayores en alojamiento de la Secretaría de Integración Social: Exhabitantes de calle en proceso de inclusión: La administración distrital informó que más de 770.000 personas podrían resultar beneficiadas con las recargas a lo largo del año, en una inversión que supera los $11.000 millones. Para acceder al beneficio es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Sin este requisito no es posible recibir la recarga de los pasajes gratuitos. El proceso para activar los pasajes es sencillo y se puede hacer en dos modalidades: Una vez completado el procedimiento, los pasajes quedan cargados y listos para usar en el sistema.