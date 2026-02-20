La transformación del principal eje vial del centro y norte de Bogotá entra en una nueva etapa. Con el avance sostenido de la Línea 1 del Metro, algunas estaciones de TransMilenio que habían sido cerradas por las obras del viaducto elevado volverán a prestar servicio durante 2026, como parte del plan de integración entre ambos sistemas. El anuncio representa un alivio para miles de usuarios que a diario se movilizan por la troncal Caracas, una de las más congestionadas de la capital. De acuerdo con el cronograma oficial de obra, las estaciones que comenzarán a reactivarse en la avenida Caracas son: Estas reaperturas se darán de manera progresiva y estarán sujetas al avance físico del viaducto del metro elevado y a la adecuación de accesos peatonales seguros para los usuarios. El objetivo es recuperar gradualmente la conectividad sobre la troncal mientras continúan los trabajos estructurales del proyecto férreo. Los cierres obedecieron a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuya infraestructura elevada se levanta precisamente sobre el eje de la avenida Caracas. Para permitir el izaje de vigas, instalación de columnas, adecuaciones eléctricas y montaje del viaducto, fue necesario desmontar estaciones existentes, trasladar paradas y habilitar plataformas temporales. En algunos puntos, las estaciones tradicionales fueron reemplazadas por estructuras provisionales ubicadas unos metros más adelante o atrás del punto original. Este proceso ha implicado ajustes operativos constantes por parte de TransMilenio, con cambios en rutas, accesos y horarios. Según el más reciente balance del Distrito, la obra general de la Línea 1 supera el 70 % de ejecución, incluyendo cimentaciones, columnas y varios tramos del viaducto ya visibles en diferentes sectores. El proyecto conectará el suroccidente con el norte de la ciudad, desde Bosa hasta la calle 72, atravesando buena parte del corredor de la Avenida Caracas, uno de los más estratégicos de Bogotá. Además del viaducto, se avanza en la construcción de 16 estaciones del metro, patios, edificios técnicos y obras complementarias que permitirán la integración con el sistema de buses articulados. La meta oficial se mantiene: la Primera Línea del Metro entraría en operación en 2028 si el cronograma continúa cumpliéndose sin retrasos mayores.