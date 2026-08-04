Pacto Histórico demandará ante el Consejo de Estado el reconocimiento jurídico de Defensores de la Patria

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El representante a la Cámara Gabriel Becerra, integrante del Pacto Histórico, confirmó que presentará una demanda ante el Consejo de Estado contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó personería jurídica a Defensores de la Patria, el movimiento político del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el congresista cuestionó el reconocimiento concedido por el organismo electoral y aseguró que la medida desconoce las normas y la jurisprudencia vigentes sobre los requisitos necesarios para acceder al estatus de partido político.

¿Por qué el Pacto Histórico demandará la decisión?

Según Becerra, los antecedentes utilizados para justificar la personería jurídica de Defensores de la Patria no son comparables con el caso actual.

El legislador sostuvo que las decisiones adoptadas en favor de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción respondieron a circunstancias específicas relacionadas con el derecho a la oposición, una situación que, a su juicio, no aplica para el movimiento liderado por De La Espriella.

“ No se trata de una decisión política, sino del respeto a la Constitución, la ley y el Estado de derecho ”, afirmó el representante del Pacto Histórico.

¿Cómo fue la votación en el Consejo Nacional Electoral?

La Sala Plena del CNE aprobó el reconocimiento jurídico de Defensores de la Patria el pasado 3 de agosto con seis votos a favor y uno en contra.

La decisión se produjo apenas cuatro días antes de la posesión presidencial y convierte al grupo significativo de ciudadanos en una organización política permanente, habilitada para acceder a financiación estatal y otorgar avales propios en futuras elecciones.

Durante la sesión estuvieron ausentes los magistrados Fabiola Márquez y Altus Baquero. La mayoría de los integrantes del organismo respaldó la ponencia que concluyó que el movimiento cumplía con las exigencias constitucionales y legales para obtener la personería jurídica.

¿Qué implica el reconocimiento para Defensores de la Patria?

Con esta decisión, la agrupación política podrá inscribir candidatos con aval propio en los próximos comicios, sin necesidad de recolectar firmas ni depender del respaldo formal de otros partidos.

Pacto Histórico demandará ante el Consejo de Estado el reconocimiento jurídico de Defensores de la Patria EFE

La ponencia, elaborada por el magistrado Alfonso Campo, tomó como principal argumento el respaldo obtenido por la fórmula presidencial integrada por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo en las elecciones presidenciales de 2026.

Además, el documento destacó que la votación alcanzada superó ampliamente el umbral del 3 % de los votos válidos a nivel nacional y otorgó al movimiento una base política suficiente para consolidarse como partido.

¿Cuáles son los requisitos para obtener personería jurídica en Colombia?

La Constitución establece que corresponde al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Como regla general, las organizaciones deben participar en las elecciones legislativas y obtener al menos el 3 % de los votos válidos en todo el país.

Asimismo, la legislación exige la presentación de estatutos, un código de ética, una plataforma programática, la designación de directivos y el registro de afiliados.

Sin embargo, existen precedentes como los de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvieron reconocimiento jurídico tras los resultados alcanzados por sus candidatos presidenciales, pese a no haber superado ese requisito en las elecciones al Congreso.

Precisamente, el alcance de esos antecedentes será uno de los principales puntos de discusión en la demanda que el Pacto Histórico presentará ante el Consejo de Estado.