Detienen en Colombia a capo de la mafia italiana buscado en 196 países: movía droga de Suramérica a Europa.

Ya es oficial | Todas las estaciones del Metro cambiarán para siempre y tendrán una nueva estructura e ingresos a partir de este día

Un ciudadano italiano señalado como coordinador de envíos de cocaína y marihuana desde Suramérica hacia Europa fue detenido en Colombia tras un operativo conjunto con agencias locales e internacionales. La captura se realizó en Ciénaga, Magdalena, y fue confirmada por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

El detenido es Lorenzo Dei Meneghetti, alias Lorenzo, requerido por la justicia italiana por delitos vinculados al narcotráfico y la asociación criminal. Según los reportes citados, tenía activa una notificación roja de Interpol y figuraba en listados de búsqueda internacional.

De acuerdo con lo publicado por Caracol, en el operativo participaron la Policía Nacional, Interpol y cuerpos especializados de Italia, entre ellos unidades de la Guardia di Finanza. Las autoridades indicaron que el sospechoso utilizaba documentación extranjera para moverse y reducir riesgos de identificación.

Quién es Lorenzo Dei Meneghetti, alias Lorenzo

Alias Lorenzo era investigado como articulador de rutas de tráfico de droga entre productores de Suramérica y redes criminales con presencia en Europa. Las pesquisas lo ubican como enlace logístico con destinos como Italia, España y Marruecos.

Detienen en Colombia a capo de la mafia italiana buscado en 196 países: movía droga de Suramérica a Europa. Redes sociales

Su búsqueda se extendía a más de 190 países mediante los sistemas de alerta internacional. También registraba antecedentes de investigaciones por tráfico de marihuana y hachís en Europa desde años anteriores, antes de ser vinculado a circuitos de cocaína.

El director de la Policía Nacional lo describió públicamente como un objetivo de alto valor dentro de investigaciones por tráfico transnacional de estupefacientes.

Dónde y cómo fue la captura en Colombia

La detención se concretó en el municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, luego de labores de seguimiento e intercambio de información entre agencias de distintos países.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó el resultado y destacó que el procedimiento fue posible por la coordinación operativa con autoridades italianas e Interpol. La orden de captura tenía fines de extradición.

Las autoridades también difundieron material oficial del procedimiento y señalaron que el sospechoso residía en una vivienda de perfil bajo al momento del arresto.

Qué delitos le atribuyen y cuál es su situación judicial

Dei Meneghetti es requerido en Italia por asociación criminal y tráfico de estupefacientes. Sobre él pesaba una condena judicial en Europa y una orden de captura internacional vigente.

Las investigaciones lo vinculan con estructuras criminales de origen italiano, albanés y tunecino, con las que habría coordinado envíos de droga desde este lado del Atlántico.

Tras la captura en Colombia, el caso entra en la etapa de trámites judiciales correspondientes para definir su proceso de entrega a las autoridades requirentes.

Detienen en Colombia a capo de la mafia italiana buscado en 196 países: movía droga de Suramérica a Europa. (Fuente: archivo)

El papel de la cooperación internacional en el operativo

Las autoridades remarcaron que la detención fue resultado de cooperación internacional en inteligencia y operaciones. La articulación entre policías, oficinas de enlace e Interpol permitió ubicar al sospechoso fuera de su país de origen.

Este tipo de coordinación facilita ejecutar capturas con alcance global y avanzar en investigaciones sobre rutas de narcotráfico que conectan América Latina con Europa.