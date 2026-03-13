La modificación en el calendario académico de 2026 ha sido confirmada por el Ministerio de Educación Nacional: las vacaciones de mitad de año serán más cortas para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en los colegios oficiales del país. Esta decisión ha sido comunicada a las secretarías de Educación y forma parte de un conjunto de ajustes destinados a reorganizar los tiempos de clase y descanso a lo largo del año lectivo. El impacto de este cambio será significativo para millones de estudiantes y sus familias, dado que el receso tradicional de mitad de año se verá reducido en varios días en comparación con calendarios anteriores, lo que obligará a un regreso más temprano a las aulas. Conforme a las directrices emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, el calendario escolar 2026 para las instituciones educativas públicas comenzó el 26 de enero y se prolongará hasta el 29 de noviembre. Durante este lapso, se llevarán a cabo las 40 semanas obligatorias de trabajo académico con los estudiantes, tal como lo estipula la normativa vigente. Adicionalmente a las semanas de clases, los docentes y directivos deberán implementar semanas adicionales destinadas a la planeación institucional, evaluación, capacitación y organización pedagógica, las cuales se distribuirán a lo largo del año. La reducción del receso de mitad de año es una medida adoptada por el Gobierno con el objetivo de fortalecer la continuidad del proceso educativo. De acuerdo con el Ministerio de Educación, los períodos de descanso prolongados afectan el ritmo académico, especialmente en los grados iniciales, donde la falta de continuidad repercute directamente en el aprendizaje. Con este ajuste, se pretende equilibrar mejor los tiempos de clase y receso, sin suprimir días de descanso, sino redistribuyéndolos de manera más estratégica a lo largo del año. El periodo de vacaciones de mitad de año para los estudiantes de colegios públicos se llevará a cabo del 22 de junio al 6 de julio de 2026. Este receso será más breve en comparación con años anteriores, donde solía prolongarse durante gran parte del mes de julio. La anticipación en el regreso a clases obligará a numerosas familias a reconsiderar sus viajes, actividades recreativas y planes que tradicionalmente se organizaban en esta época del año.