El pasaporte estadounidense es un documento fundamental que actúa como identificación personal (Real ID) y permite volar dentro de Estados Unidos, dado que figura en la lista de alternativas válidas proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Por esta razón, es crucial estar informado sobre los requisitos que las autoridades exigirán al momento de su tramitación para evitar cualquier tipo de inconveniente, demora o confusión.

Estados Unidos restringe la tramitación del pasaporte a estas personas

El Departamento de Estado detalla de manera meticulosa los requisitos y formatos de presentación que se exigen en cada paso del trámite, comenzando con la descarga del formulario DS-11 y su posterior cumplimentación.

Para gestionar un pasaporte estadounidense, es fundamental proporcionar evidencia física de ciudadanía, como un certificado de nacimiento, una constancia de naturalización o un certificado de ciudadanía, entre otros.

“No aceptamos evidencia digital de ciudadanía estadounidense, como por ejemplo el certificado de nacimiento móvil o electrónico. Debe presentar evidencia física", explican las autoridades. En caso de no contar con la documentación física, no será posible continuar con el trámite.

Requisitos para obtener el pasaporte estadounidense

Además de la documentación previamente mencionada, será imperativo seguir los pasos adicionales que se detallan a continuación:

Mostrar una identificación con foto (como una licencia de conducir). Proporcionar fotocopias de la evidencia de ciudadanía y de la identificación con foto (no deben ser a color). Tomar una fotografía de pasaporte que cumpla con todos los requisitos. Pagar las tarifas correspondientes. Enviar la documentación a un centro autorizado de pasaportes.

En un servicio de rutina, el documento estará listo entre 4 y 6 semanas después de que se presenta la solicitud. Dentro de este cálculo no se contemplan los tiempos de envío.

Costo del trámite para obtener un pasaporte estadounidense

Las tarifas son determinadas por el tipo de pasaporte solicitado, dado que Estados Unidos ofrece la libreta pasaporte y una versión económica denominada "tarjeta pasaporte“, la cual puede ser utilizada para verificar la identidad a nivel nacional. Es importante señalar que esta última opción no será aceptada en ningún viaje aéreo hacia el extranjero.

- Libreta de pasaporte: USD 165

- Tarjeta de pasaporte: USD 75

- Libreta y tarjeta de pasaporte: USD 195