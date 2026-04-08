Un fuerte cruce político volvió a encender el debate en Colombia, esta vez con acusaciones que combinan violencia electoral, decisiones judiciales y responsabilidades del Gobierno. Las declaraciones dejaron al descubierto tensiones que no son nuevas, pero que resurgen en momentos clave. En medio de este escenario, figuras del Congreso protagonizaron un intercambio cargado de señalamientos. Las palabras utilizadas y la gravedad de las acusaciones generaron repercusiones inmediatas dentro y fuera del recinto legislativo. Aunque el tema de fondo no es reciente, las denuncias sobre presión de grupos armados y posibles impactos en procesos electorales volvieron a instalar interrogantes sobre la transparencia en ciertas regiones del país. Las declaraciones incluyeron referencias al exsenador Roy Barreras, señalando que en algunos territorios los grupos ilegales estarían influyendo en votos mediante amenazas. En ese sentido, la senadora Paloma Valencia afirmó que estos actores “les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios”, una acusación que vuelve a poner el foco en zonas históricamente afectadas por el conflicto. También se cuestionaron decisiones relacionadas con la suspensión de órdenes de captura, advirtiendo que podrían favorecer indirectamente a estructuras criminales. Según Valencia, “aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales”. En ese contexto, se mencionó el caso de Bogotá, donde autoridades han manifestado preocupación por la liberación de presuntos cabecillas. Valencia sostuvo que “el alcalde de Bogotá está protestando, porque todo el esfuerzo que tiene que hacer con la Policía Nacional para meter a los sicarios a la cárcel, y el Gobierno acaba de levantarle la orden de captura a uno de esos cabecillas”. Además, la senadora cuestionó los resultados electorales en zonas de riesgo. “El Pacto Histórico sacó el 54% de esos votos para Congreso en esos municipios donde la Defensoría del Pueblo dice que hay riesgo electoral (…) aquí van a hacer combinación de formas de lucha y van a estar vinculándose con los violentos para poder ganar elecciones”, aseguró. El senador Iván Cepeda respondió con dureza a las acusaciones, cuestionando la credibilidad y pruebas de quienes las formulan. En su intervención, lanzó: “¿Qué moral tiene usted para venir aquí a cuestionarnos?” y agregó: “no tenga tanto descaro, tenga un poco de vergüenza”. Además, rechazó de manera directa los señalamientos personales. “La última vez que tuvimos un debate en este recinto, senadora Valencia, usted gritó que yo la estaba amenazando de muerte. ¿Usted tiene pruebas de eso? ¿O era otra mentira lanzada al aire sin ninguna responsabilidad? Porque lo que usted hace es eso: mentir, calumniar”. El cruce incluyó referencias a otros casos judiciales, elevando aún más la tensión del debate político. Cepeda también apuntó hacia el expresidente Álvaro Uribe en medio de su intervención. “Le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años… que tenga la gentileza de explicarle al país si mientras su hermano comandaba la banda ‘los 12 apóstoles’, él estaba enterado o no de las masacres”, concluyó. En definitiva, el episodio refleja cómo las denuncias sobre votos, grupos ilegales y decisiones judiciales siguen siendo un eje sensible en Colombia, especialmente cuando se combinan con disputas partidarias y contextos electorales.