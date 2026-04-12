El mercado de consumo en Colombia continúa transformándose con la llegada de nuevos actores que buscan captar la atención de millones de clientes. En este escenario, un supermercado de origen chino comenzó a expandirse en distintas ciudades, con el objetivo de competir directamente con las principales cadenas del país. Con un modelo que combina productos importados y artículos de uso cotidiano, la propuesta genera expectativa por su posible impacto en los hábitos de compra. La iniciativa no solo apunta a ofrecer variedad, sino también a impulsar una nueva dinámica comercial dentro del sector. En un contexto dominado por marcas como D1, Tiendas Ara e Ísimo, surgió un nuevo competidor que comenzó a posicionarse con una propuesta diferente. Se trata de Mercatus9, una cadena que dio el salto desde el formato digital hacia locales físicos en distintas ciudades. El crecimiento de esta empresa responde a una estrategia que busca acercarse más al público, ofreciendo productos variados y experiencias de compra distintas a las tradicionales. La llegada de estos locales se produce en un momento en el que los consumidores valoran cada vez más la diversidad de productos y la posibilidad de acceder a opciones internacionales. A diferencia de otras cadenas centradas en marcas propias o bajo costo, esta propuesta combina artículos locales con una amplia gama de productos asiáticos. Entre ellos se destacan alimentos, dulces, salsas típicas y también opciones vinculadas al cuidado personal y del hogar. El objetivo es ofrecer una experiencia distinta, incorporando elementos culturales que han ganado popularidad en los últimos años en distintos mercados. Además, el crecimiento de este tipo de tiendas se vincula con una mayor presencia de productos asiáticos en América Latina, lo que refleja cambios en las preferencias de consumo. El avance de esta cadena comenzó en Bogotá, donde se instalaron varios puntos de venta, y luego se extendió hacia Medellín, ampliando su alcance a más consumidores. Entre las principales ubicaciones se encuentran: Esta expansión progresiva refleja una estrategia enfocada en consolidarse en los principales centros urbanos antes de avanzar hacia otras regiones. El crecimiento de nuevas cadenas como esta introduce mayor competencia en el sector y amplía las opciones disponibles para los consumidores, en un mercado que continúa evolucionando con rapidez.