La entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS en Bogotá volverá a operar con normalidad a partir del 10 de febrero, luego de que el Gobierno Nacional interviniera para destrabar el conflicto financiero entre la entidad y Colsubsidio. La confirmación fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, durante una entrevista en 6amW de Caracol Radio, donde explicó que el servicio se había suspendido debido a desacuerdos relacionados con el pasivo acumulado y las condiciones de pago. La situación impactó directamente a miles de usuarios que quedaron sin acceso oportuno a sus tratamientos, lo que obligó a una mediación estatal para garantizar la continuidad del servicio. Según explicó Félix León Martínez, la suspensión en la entrega de medicamentos se originó por un desacuerdo financiero entre ambas entidades, una problemática que terminó trasladándose a los afiliados del sistema de salud. “Cuando se genera un desacuerdo entre dos empresas tan grandes, quienes sufren son la comunidad y los usuarios del sistema”, señaló el director de la ADRES, al detallar que la intervención del Gobierno tuvo como objetivo principal restablecer el servicio y proteger el derecho a la atención en salud. La mediación permitió acercar posiciones y establecer un mecanismo que garantice la reactivación de la dispensación de medicamentos en la capital, evitando una afectación mayor a los pacientes. El director de la ADRES confirmó que ya se llegó a un acuerdo que define una modalidad de pago entre la Nueva EPS y Colsubsidio, lo que habilita la reanudación del servicio a partir del 10 de febrero. No obstante, Martínez reconoció que el sistema de salud enfrenta un problema estructural de deudas acumuladas que no puede resolverse de manera inmediata, por lo que este tipo de situaciones podría repetirse si no se implementan soluciones de fondo. En ese contexto, reiteró que la prioridad del Gobierno es evitar nuevas interrupciones en la atención mientras se mantiene el funcionamiento de la Nueva EPS, actualmente intervenida, y se adoptan medidas para contener una crisis más amplia dentro del sistema de salud. Desde la ADRES se insistió en que el foco está puesto en garantizar la continuidad del servicio para los usuarios, especialmente en un escenario marcado por embargos judiciales millonarios y tensiones financieras que comprometen la operación de varias EPS. El restablecimiento de la entrega de medicamentos en Bogotá representa un alivio temporal para los afiliados de la Nueva EPS, aunque las autoridades advierten que será necesario avanzar en reformas estructurales para asegurar la sostenibilidad del sistema y prevenir futuros conflictos que afecten directamente a los pacientes.