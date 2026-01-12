La Aeronáutica Civil lidera la investigación para establecer las causas técnicas y operativas del accidente aéreo.

El reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá, mientras se dirigía hacia una presentación artística en el municipio de Marinilla (Antioquia). La tragedia no solo cobró la vida del artista, sino también de otras cinco personas que lo acompañaban en el vuelo.

La aeronave, un Piper PA-31 Navajo de matrícula N325FA, se estrelló pocos minutos después de despegar desde el aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, sin lograr tomar altura suficiente, y terminó colisionando e incendiándose en un potrero entre los municipios de Paipa y Duitama.

Las autoridades aeronáuticas y de investigación civil activaron los protocolos de indagación para esclarecer las causas del siniestro, mientras familiares, seguidores y la industria musical expresaron su consternación ante el fallecimiento de una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana.

¿Qué le pasó a la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez?

La avioneta Piper PA-31 Navajo con matrícula N325FA se accidentó durante la tarde del sábado 10 de enero de 2026, pocos minutos después de despegar desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde el cantante tenía programado un concierto.

La avioneta Piper PA-31 en la que viajaba Yeison Jiménez cayó en una zona rural de Boyacá minutos después del despegue, en un accidente que conmocionó a Colombia. Archivo

De acuerdo con los reportes, la aeronave no logró ganar la altura necesaria, perdió el control y se precipitó contra una zona rural cercana al final de la pista, lo que provocó que se incendiara al impactar contra el terreno. Los equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio del accidente para constatar el siniestro y coordinar las labores pertinentes.

¿Quiénes iban en la avioneta con Yeison Jiménez?

Las autoridades confirmaron que en la avioneta viajaban seis personas, todas las cuales fallecieron en el accidente. Entre los ocupantes estaban:

Yeison Jiménez – cantante y compositor colombiano.

Capitán Hernando Torres – piloto de la aeronave.

Juan Manuel Rodríguez – productor visual y primo del artista.

Óscar Marín – asistente personal de Jiménez.

Jefferson Osorio – representante o mánager del cantante.

Weisman Mora – fotógrafo del equipo.

Estas identidades fueron reportadas por la Gobernación de Boyacá y medios nacionales tras la confirmación oficial del accidente aéreo.

¿Por qué iba Yeison Jiménez en esa avioneta?

Jiménez se dirigía hacia Medellín y posteriormente hacia Marinilla, donde tenía previsto presentarse ese mismo día en un evento cultural o concierto. El desplazamiento en una aeronave privada estaba pensado para optimizar tiempo y permitir al artista cumplir con sus compromisos artísticos, tras haber ofrecido la noche anterior una presentación en el municipio de Málaga (Santander).

¿Qué pudo provocar el accidente aéreo de Yeison Jiménez?

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas de Colombia —incluida la Aeronáutica Civil y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes— han iniciado una investigación formal para determinar las causas del siniestro. El análisis incluye la revisión de:

El historial de mantenimiento de la aeronave.

Las condiciones de operación y vuelo al momento del despegue.

Posibles factores técnicos o errores humanos.

Meteorología y circunstancias del ambiente el día del accidente.

Los resultados definitivos aún no han sido publicados, y se espera que el informe oficial permita esclarecer las circunstancias específicas del evento.

¿Qué repercusiones ha tenido la noticia en Colombia?

La muerte de Yeison Jiménez provocó una fuerte ola de conmoción y mensajes de solidaridad en redes sociales, en el medio artístico y entre seguidores del género popular en toda Colombia. Instituciones públicas, artistas y ciudadanos expresaron su consternación y recordaron la trayectoria del cantante, quien acumuló millones de reproducciones y llenos de plazas importantes como el Movistar Arena de Bogotá en 2024.

Además, la Gobernación de Boyacá decretó duelo departamental, y se han compartido homenajes en diferentes ciudades del país mientras se esperan avances en la investigación oficial.

Equipos de emergencia y autoridades aeronáuticas trabajaron en el lugar del impacto para recuperar los cuerpos y asegurar la escena del siniestro. Archivo

¿Cuál era el legado artístico de Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano fue uno de los artistas más populares de la música regional colombiana, conocido por canciones que fusionaban elementos de la ranchera y el género popular con fuerte arraigo cultural. A sus 34 años, había consolidado una carrera que lo llevó a agotar entradas en escenarios multitudinarios, expandir su base de seguidores y convertirse en un referente del género en el país.

Su muerte representa una pérdida significativa para la música popular y deja un legado musical que continúa resonando entre sus seguidores.

¿Cómo avanza la investigación sobre el accidente aéreo?

Las autoridades aeronáuticas de Colombia, encabezadas por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y su Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, confirmaron que la investigación por el siniestro en el que murió Yeison Jiménez ya se encuentra en marcha con múltiples frentes de análisis. Entre las primeras conclusiones se estableció que la avioneta sí logró despegar y permaneció en el aire durante entre tres y cinco minutos antes de perder estabilidad y caer en una zona rural cercana a Paipa, lo que descartó versiones iniciales que señalaban una falla durante el despegue.

Los investigadores evalúan ahora posibles fallas mecánicas, variables operativas como el peso, el balance y la maniobra de la aeronave, así como factores humanos relacionados con la tripulación. Para reconstruir la secuencia del vuelo, los equipos técnicos están analizando registros, material audiovisual y evidencias recolectadas en el sitio del impacto, con el objetivo de determinar qué ocurrió en los instantes previos al accidente.

Aunque todavía no existe una causa oficial del siniestro, la Aerocivil indicó que el proceso sigue los protocolos internacionales y que un informe preliminar podría emitirse dentro de un plazo aproximado de 30 días. Hasta entonces, el caso permanece bajo evaluación técnica mientras se consolida toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente.