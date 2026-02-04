La entidad ha confirmado el lugar en el que se llevará a cabo el pago. Asimismo, se ha publicado una resolución fundamental para el proceso.

El anuncio ha generado un impacto positivo en millones de familias colombianas. El desembolso de estos programas se iniciará en el año 2026.

El Gobierno nacional ha tomado una decisión clave respecto a los subsidios más esperados en el país. Se ha confirmado el operador para Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Prosperidad Social ha activado el proceso para retomar los pagos en todo el territorio nacional. Los beneficiarios podrán recibir el dinero después de semanas de incertidumbre.

Banco Agrario pagará subsidios tras importante paso de Prosperidad Social

Tras la publicación de la resolución que otorga operatividad legal y administrativa al programa para el año 2026, esta decisión de Prosperidad Social facilita el proceso para los pagos. La misma establece las directrices para implementar los pagos, ajustando los criterios de selección, priorización y ordenamiento de los beneficiarios.

Tras semanas esperando novedades de Prosperidad Social, la entidad gubernamental ha proporcionado una excelente noticia para beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Finalmente, Banco Agrario volverá a entregar los subsidios y gestionará los desembolsos.

¿Cuándo inician los pagos de Devolución del IVA y Prosperidad Social?

Prosperidad Social ha indicado que el pago de Devolución del IVA se realizará: