La compra incluye entrenamiento, soporte logístico y equipos especializados para operar las aeronaves.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) avanza en la adquisición de dos aviones KC-390 de fabricación brasileña para fortalecer la defensa nacional y la capacidad de transporte táctico del país.

Documentos conocidos por Caracol Radio muestran que la oferta económica presentada por Embraer S.A. asciende a USD 366 millones 430 mil 371, una cifra que incluye las aeronaves, entrenamiento de tripulaciones, soporte logístico, equipos asociados y demás requerimientos para su operación.

Con esta documentación se confirma que el proceso pasó de una etapa de evaluación técnica a una oferta económica formal, en la que ya quedaron definidos el modelo de los aviones, su valor, las capacidades operacionales y el cronograma preliminar de pagos y entregas.

La adquisición hace parte de una estrategia de modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y representa una de las inversiones más importantes en transporte militar de los últimos años.

¿Cuánto le costará a Colombia la compra de los aviones KC-390?

Según los documentos del proceso, cada aeronave tiene un valor superior a USD 159 millones, para un total de USD 319 millones 915 mil 860 por los dos aviones.

El monto restante, cercano a USD 46,5 millones, corresponde a:

Entrenamiento inicial para pilotos y personal técnico.

Equipos de apoyo en tierra.

Soporte logístico.

Herramientas especializadas.

Capacidades adicionales requeridas para la operación de las aeronaves.

En total, la inversión supera los USD 366 millones, equivalentes a más de 1,5 billones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio vigente.

¿Qué es el avión KC-390 y por qué lo comprará la FAC?

El KC-390 es un avión de transporte táctico militar desarrollado por la empresa brasileña Embraer. Está diseñado para operar en misiones de carga, transporte de tropas, evacuación médica, ayuda humanitaria y reabastecimiento de combustible en vuelo.

En la oferta económica el modelo aparece identificado como “KC-390 - aeronave básica”, mientras que el objeto contractual contempla la adquisición de aeronaves de transporte táctico militar pesado junto con todo el paquete de entrenamiento y soporte necesario.

La FAC busca reemplazar y complementar capacidades actuales de transporte estratégico, aumentando la autonomía y el alcance de sus operaciones.

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¿Para qué serán utilizados los aviones KC-390?

Uno de los aspectos más relevantes es que la primera aeronave será configurada para realizar reabastecimiento de combustible en vuelo. Para ello incorporará sistemas bajo las alas, un tanque auxiliar, cámaras y equipos especializados que permitirán suministrar combustible a otras aeronaves durante operaciones militares.

Además, los KC-390 podrán emplearse en:

Transporte táctico de tropas y carga.

Misiones humanitarias.

Atención de desastres naturales.

Evacuaciones aeromédicas.

Operaciones logísticas de largo alcance.

La propuesta incluye 74 literas con sistema de apilamiento, lo que permitirá adaptar la aeronave para trasladar simultáneamente decenas de pacientes durante emergencias sanitarias o desastres.

¿Qué capacidades especiales tendrán las nuevas aeronaves?

La primera aeronave incorporará un paquete de sistemas de contramedidas para aumentar su protección durante las operaciones.

Los dos aviones estarán equipados con:

Comunicaciones satelitales.

Radios militares seguras.

Sistemas avanzados de navegación.

Equipos de misión para operaciones tácticas.

Estas capacidades buscan mejorar la interoperabilidad con otras fuerzas y fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas.

¿Qué más incluye el contrato?

La contratación no se limita a la compra de las aeronaves. También contempla:

Entrenamiento inicial de pilotos y técnicos de la FAC.

Soporte logístico durante 24 meses.

Equipos de apoyo en tierra.

Herramientas de mantenimiento.

Traslado de la primera aeronave desde Gavião Peixoto, Brasil, hasta la base aérea de CATAM en Bogotá.

El objetivo es que la Fuerza Aeroespacial Colombiana reciba un sistema completo listo para entrar en operación.

¿Cómo será el cronograma de pagos de los aviones KC-390?

Los documentos contemplan un pago anticipado de USD 182 millones 872 mil 498, que sería desembolsado entre las vigencias 2027 y 2028.

Los pagos restantes se realizarán conforme avance la fabricación y entrega de las aeronaves y de los equipos asociados. La oferta establece que los precios serán fijos y firmes, sin incrementos durante la ejecución del contrato.

¿Cuándo llegarán los nuevos aviones KC-390 a Colombia?

El cronograma conocido indica que:

La primera aeronave deberá entregarse antes del 30 de octubre de 2029.

La segunda aeronave deberá llegar antes del 30 de noviembre de 2030.

De cumplirse estos plazos, la FAC comenzaría a incorporar los nuevos KC-390 a partir de 2029, consolidando una nueva capacidad de transporte táctico y reabastecimiento aéreo para Colombia.