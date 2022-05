Boca: los mejores memes tras la victoria ante Deportivo Cali

Boca Juniors se clasificó esta noche a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero de la Zona E , al vencer por 1 a 0 en la Bombonera a Deportivo Cali, de Colombia, con una buena producción colectiva.

Además, el Xeneize aprovechó la igualdad 1 a 1 entre su escolta, Corinthians, y el boliviano Always Ready, en Brasil , en el cierre de la fase de grupos del certamen.

Antes de los 10 minutos del segundo tiempo, llegó el gol boquense cuando De Amores rechazó con los puños un centro desde la derecha que Varela tomó de frente al arco, fuera del área, con el botín diestro, para clavar la pelota abajo, por el medio del arco colombiano.

Boca está en estado de gracia indudablemente, porque después de todos los cuestionamientos que parecían haber puesto a Battaglia en la cuerda floja, con algunos problemas internos como valor agregado, hoy hasta recibió desde Brasil el regalo del empate 1 a 1 de Corinthians, con gol de Adson, ante el último de la zona, el boliviano Always Ready, con tanto de Jonathan Borja.



Ese resultado le permitió a Boca, con su triunfo sobre Deportivo Cali, no solamente una clasificación a octavos de final que estaba en discusión, sino que además lo hizo como primero del Grupo E.



El "xeneize" terminó primero en la zona con 10 puntos (0 en diferencia de gol), seguido por Corinthians, el segundo clasificado, con 9 (+1), mientras que Deportivo Cali finalizó con 8 (+3) y jugará octavos de final de Copa Sudamericana, en tanto que Always Ready cerró con 5 (-4), y quedó eliminado.

