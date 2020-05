Messi y el negocio de La Liga regresan en 15 días, y "salvan" u$s 740 millones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el sábado que "La Liga de fútbol profesional se reanudará a partir de la semana del 8 de junio", luego de casi tres meses de parate ante el brote del coronavirus.

"Por supuesto la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad para todos los participantes en la competición", advirtió el mandatario.

Los clubes de Primera y Segunda división llevan ya dos semanas trabajando en sus instalaciones bajo las más estrictas medidas sanitarias, y la intención es que hoy lunes comiencen a ejercitarse los planteles completos.

La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya estuvieron dialogando sobre los detalles para reanudación de la competición a partir de la fecha anunciada, aunque el día exacto del primer partido todavía no fue fijado por la gerencia.

Ante la reanudación, el sindicato solicitó la aplicación de un plan de riesgos laborales y reclamó un tiempo mínimo de readaptación y preparación física colectiva para minimizar el riesgo de lesiones que debería ser de entre 15 a 20 días.

La Liga espera en realidad que el torneo pueda regresar el viernes 12 de junio. Y con once jornadas pendientes, se prevé que haya partidos todos los días de la semana, incluso los lunes.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguró que se siente "orgulloso" de la Bundesliga y de su equipo de trabajo por haber sido los primeros en recuperar la competición, convirtiéndose "en un ejemplo para todos".

Tebas explicó que el protocolo para el regreso del fútbol profesional en España contempla que se reproduzcan las imágenes vistas en Alemania.

EL PROTOCOLO

Entre los puntos más importantes del protocolo sanitario para la vuelta se encuentran los Tests Constantes: todos los integrantes de los clubes estarán sometidos a pruebas permanentes. Los futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos tendrán un testeo 48 horas antes de cada encuentro. Traslados y hospedajes: los planteles se tendrán que mover vía terrestre, y en caso de no ser posible, se contratará un vuelo charter. Una vez en el recinto, no podrán tener contacto entre ellos ni con sus rivales. Todos serán sometidos a un control de temperatura. Si los alojamientos son necesarios, los clubes tendrán que asegurarse reservar hoteles con anticipación para poder contar con gran parte de la instalación. Por otra parte en el estadio los partidos tendrán una recurrencia de un máximo de personas, divididas en 3 zonas para evitar el contacto: verde (campo de juego, túneles y vestuario), azul (tribunas) y roja (exterior del estadio). La pelota será desinfectada permanentemente y durante el entretiempo, todos los futbolistas deberán cambiarse la indumentaria para que se desinfecte.

SALVANDO PÉRDIDAS

Al inicio de la suspensión por la cuarentena, La Liga cifró en 678 millones de euros (u$s 740 millones) el costo de no concluir la temporada 2019-2020. Un estudio interno de la competencia calculó que, en caso de no poder disputarse más partidos, se perdería un 20% del negocio ordinario, es decir 549 millones por televisión, 88 millones en devoluciones a abonados y 41,4 millones por venta de entradas.