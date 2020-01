Con la incorporación de Boca, Adidas afianza protagonismo en la Copa Libertadores

La marca deportiva alemana Adidas firmó el año pasado, todavía durante la gestión de Daniel Angelici, un contrato de diez años con el Club Atlético Boca Juniors, sustituyendo de esta forma a Nike en una ofensiva que busca afianzar y de alguna forma recuperar, su hegemonía en el fútbol sudamericano, sobre todo en el torneo de equipos más importante de la región, la Copa Libertadores.

Con este acuerdo, considerado "el mejor contrato del fútbol argentino", Adidas vestirá no solo al primer equipo masculino de la entidad, sino también a las divisiones inferiores, fútbol femenino y el resto de los deportes federados que forman parte de la institución.

El vínculo, que llevó a Boca a romper con Nike después de 24 temporadas ininterrumpidas, contempla un monto fijo superior a los u$s 10 millones por año más regalías por las ventas en el país y el exterior.

Además, Boca recibirá premios por objetivos. Adidas desembolsará u$s 1,1 millones si se obtiene el Mundial de Clubes; u$s 1 millón por ganar la Copa Libertadores; u$s 900.000 a cambio de la Superliga; u$s 350.000 por la Copa Sudamericana; u$s 300.000 por la naciente Copa de la Superliga; u$s 200.000 por la Recopa y u$s 150.000 por la Supercopa.

La venta de la nueva indumentaria así como la campaña integral del lanzamiento comenzará el próximo viernes 10 de enero, y se estima que su precio de salida rondará los $ 5000, teniendo en cuenta que las diferentes camisetas de fútbol que se están vendiendo en su el sitio oficial de la compañía rondan los $ 4600.

De esta forma, con el flamante fichaje de Boca, el segundo club más ganador de la Copa Libertadores detrás de Independiente (que no participará en la próxima edición), Adidas proveerá la indumentaria oficial a cinco de los diez equipos más "coperos" del certamen: el actual campeón Flamengo (2 títulos), el subcampeón River Plate (4), Olimpia de Paraguay (3) y São Paulo (3).

Los otros cinco equipos en el Top Ten de campeones incluyen a Peñarol (5 títulos) de Uruguay, que usa la marca alemana Puma, Nacional (Umbro, 3 títulos), Grêmio (Umbro, 3 títulos), Santos (Umbro, 3 títulos) y Palmeiras (Puma, 1 título).

En la edición 2019 del torneo, Adidas no estuvo entre los nueve patrocinadores directos de la competición pero fue una de las marcas con gran exposición en la primera final única de la Copa Libertadores disputada en noviembre en Lima. Y es que la empresa alemana vistió a los finalistas Flamengo y River Plate y, por ende, su respectivo logo fue visualizado por más de 1000 millones de personas en 169 países alrededor del mundo, según releva el diario Gestión.

Por otro lado, la firma estadounidense Nike aseguró su presencia en todos los partidos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, además de la inminente Copa América, al ser la proveedora del balón oficial de ambos campeonatos continentales, el Nike Merlin 2020, que saldrá a la venta a fines de este mes a un precio promedio de u$s 100.

Nike también estará presente en las camisetas de algunos clubes clasificados a la fase de grupos de la Libertadores, como Libertad de Paraguay y Alianza Lima de Perú.

Las camisetas de Adidas estarán por siempre en las retinas de los hinchas de Boca, ya que fue la marca que vistió al equipo campeón de 1981, dirigido por Silvio Marzolini, con Diego Maradona como su gran estrella, acompañado por enormes jugadores como Miguel Brindisi, Hugo Gatti, Roberto Mouzo, Oscar Ruggeri, Ariel Krasousky, Osvaldo "Pichi" Escudero, Jorge "Chino Benítez" y Omar Perotti, entre otros.

En 1993, Boca firmó contrato con Nike, que fue la marca de las camisetas en las vueltas olímpicas de cuatro copas Libertadores ganadas (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Intercontinentales (2000 y 2003), y más de 10 torneos locales.

El conjunto que actualmente dirige Miguel Angel Russo, contratado por la nueva dirigencia que encabezan Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, estrenará oficialmente la nueva indumentaria el domingo 26 de enero, cuando por la fecha 17 del torneo dela Superliga, enfrente como local a Independiente, desde las 21.45 hs.