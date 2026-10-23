Este viernes el mítico músico argentino Charly Garcia cumple 75 años. En el marco de su cumpleaños, Netflix anunció la producción de un documental sobre su historia a través de las décadas con el rock argentino.

El propio Charly envió un mensaje para confirmar junto a la plataforma de streaming la producción de este repaso por su vida. El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films.

Netflix anuncia un documental sobre Charly Garcia

Netflix confirmó la producción de un documental sobre Charly García, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino.

El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable.

Junto al anuncio, Charly mandó un mensaje sobre la producción: “Esta vez, Charly por Charly”, aseguró el músico sobre el enfoque que tendrá el documental y sentenció con su clásico: “Say no more”.

El documental de Charly García llega a Netflix. Bien, ¿no? pic.twitter.com/cc4klYdRpf — CheNetflix (@CheNetflix) October 23, 2026

Compositor, músico y referente indiscutido de la cultura nacional, Charly marcó un antes y un después en la música argentina con una trayectoria que atraviesa generaciones y una obra que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país.

Qué dijeron los creadores del documental

En palabras de Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films: “Este documental es un orgullo y una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.

Por su parte, Alejandro Hartmann, director del documental, agrega: “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.