Patisserie y cocina a todo trapo: Damián Betular reveló detalles clave sobre el emprendimiento que inaugurará en junio

El evento Buenos Aires PyMEs realizado hoy por El Cronista y Apertura tuvo un cierre exquisito con el pastelero, chef y emprendedor Damián Betular, que reveló todo sobre el gran emprendimiento que inaugurará en junio: su propia patisserie.

El proyecto también representa un gran cambio en su trayectoria, al pasar de la relación de dependencia en el Palacio Duhau -donde hasta enero pasado y por 9 años fue el chef pastelero y al final, Chef Ejecutivo-, al emprendedorismo a pleno en su propia pastelería.

"Estoy un poco ansioso y muy contento de poder tener un local a la calle, administrarlo y poder convocar a gente para trabajar ", confesó en el panel Siempre Emprendedores de Buenos Aires PyMEs sobre la Patisserie Betular que integra el nuevo polo gastronómico en el barrio porteño de Devoto.

En un sueño largamente acuñado , Betular imaginaba que al entrar a la patisserie "puedas tomar un café rico, llevarte un macaron, un bombón, una torta, un buen sándwich y al salir, una florería", porque "a mí me pone contento comprar flores".

Betular Patisserie está rodeado de locales como Mecha y Casa Loca , "es el mismo inversor que la Patisserie", que era una casa abandonada y con el estudio de arquitectura MMCV emprendieron el "desafío de construir un edificio : arriba tiene 5 estudios".

LA COCINA A TODO TRAPO

A la cocina la equipó en el subsuelo con mucha tecnología para trabajar con comodidad, mientras que a la vista de los comensales en la planta baja, están instalando una heladera exhibidora de 15 metros de largo, para "vivir mi experiencia de carrera en todo ese largo , y que se puedan llevar algo". "Y también quería una chocolatería a la vista, para que se vea cómo se hacen los bombones".

El emprendedor celebra "a esta movida gastronómica tan grande" que se armó en Devoto, y al mismo tiempo, confía en que "ojalá podamos replicar la patisserie en varios puntos de la Ciudad y el país".

NO TENER QUE VIAJAR PARA disfrutar de algo único

" No me veo viviendo en otro lugar que no sea Argentina , en Buenos Aires", afirmó Betular, que nació en Dolores, y contó que adora traer tendencias de sus viajes para sumarle a su equipo.

En cuanto al polo gastronómico que se armó en Devoto, que fusiona lo urbano y la tranquilidad, señaló que "queremos hacer algo único, no desde lo snob, sino algo único y lindo que se merezca el barrio. Que la gente no tenga que decir ‘viajé y encontré algo espectacular' sino ‘lo tenemos acá".



CONCRETAR SUEÑOS A LOS 40 AÑOS

No todo será atención al cliente en la patisserie. El emprendedorismo de Betular crece velozmente y también quiere enseñar.

"Este año cumplo 40 años. Quiero tener un local, que dé ganancia, y también formar una escuela para profesionales: que sean panaderos, chocolateros, que salgan profesionales de la escuela. No quiero que se encasillen sino que de acá salgan súper formados para abrir su local o trabajar en otro lugar".

CÓMO ES PASAR A SER LA PROPIA MARCA

Tras recordar que su paso por MasterchefCelebrity y Bakeoff le dio una popularidad única , incluso para "que te conozca mucha gente que no es del rubro", en Buenos Aires PyMEs confesó cómo vive su paso al emprendedorismo tras ser empleado en el Palacio Duhau.

"Es otro mundo. Yo paso por la patisserie y veo el cartel enorme con mi nombre ... es un trabajo muy grande levantarte todo los días y pensar cosas, estar impecable, se termina transformando todo en un equipo de trabajo y yo soy la cara de ese equipo".

"El equipo te asesora también con las marcas, y el banco, hay mucha gente que te cuida y asesora. Es un peso grande todos los días. Antes la crítica era al Palacio Duhau, y tenías un escudo", recordó y confirmó que se prepara para su gran emprendimiento.