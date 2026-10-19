En las afueras del pueblo de Balneario Los Ángeles, a 30 kilómetros del sur de Necochea, un proyecto de agricultura sustentable busca incorporar personas interesadas en aprender sobre vida de campo y prácticas ecológicas.

Se trata de un programa de intercambio cultural y trabajo comunitario publicado en Workaway donde los participantes colaboran en la rutina del lugar a cambio de estadía y manutención básica .

El espacio se desarrolla sobre un predio rural que alberga un bosque de eucaliptos, sectores de cría animal y áreas dedicadas a la producción de alimentos orgánicos.

La iniciativa plantea una dinámica de convivencia colaborativa orientada a la autosuficiencia, donde personas de distintas procedencias comparten conocimientos sobre medio ambiente, práctica de idiomas e intercambio cultural en un entorno costero alejado de los centros urbanos.

De qué se trata la propuesta y cuáles son las tareas requeridas

La iniciativa está orientada a colaboradores con iniciativa propia y responsabilidad que puedan comprometerse con una estancia mínima de un mes .

Las actividades principales se enfocan en sostener el funcionamiento diario del establecimiento:

Mantenimiento y limpieza: colaborar en el orden y acondicionamiento diario de la vivienda y las áreas comunes compartidas.

Huerta orgánica y arboleda: ayudar en las labores de siembra, riego y cuidado de la huerta productiva de verduras, hierbas y árboles frutales.

Atención de los animales: asistir en la alimentación y cuidado diario de gallinas, caballos, abejas, perros y gatos que habitan en el predio.

Plazo de permanencia: el proyecto prioriza a voluntarios con disponibilidad a largo plazo para asegurar la continuidad en las labores de la finca.

La iniciativa está orientada a colaboradores con iniciativa propia y responsabilidad que puedan comprometerse con una estancia mínima de un mes. Wikimedia

Qué beneficios y servicios incluye la estadía

Quienes formen parte de la experiencia acceden a un esquema de alojamiento y servicios dentro del predio para cubrir sus necesidades diarias:

Hospedaje: se ofrece espacio para acampar (con préstamo de carpa en caso de no disponer de una propia).

Alimentación: incluye desayuno y almuerzo elaborados de manera comunitaria, utilizando vegetales orgánicos cosechados en la misma huerta.

Servicios e instalaciones: acceso a cocina rústica equipada, baño compartido con agua caliente, electricidad, agua potable e internet con cobertura en el predio.

Limitaciones de la propuesta, equipamiento sugerido y cómo llegar

Al planificar la estadía, los postulantes deben tener en cuenta que la organización no proporciona equipamiento deportivo para el mar, por lo que quienes deseen practicar surf deberán llevar sus propios trajes de neopreno y tablas.

Dada la ubicación costera y rural de la finca (expuesta a ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura), es indispensable viajar con calzado resistente, ropa de abrigo adecuada, protector solar y repelente de insectos.

Además, como el almacén más cercano se encuentra a 3 kilómetros en Balneario Los Ángeles, se recomienda realizar las compras de provisiones personales previamente en la ciudad de Necochea.

En cuanto al traslado, el predio no cuenta con servicios de transporte público directo desde el centro urbano. Para arribar en vehículo particular o transporte privado desde Necochea, se debe tomar la avenida 98 hacia el sur y continuar por el camino rural de tierra que nace en la intersección con la avenida 91, siguiendo la señalización hacia Termas del Campo.

Tras recorrer 26 kilómetros por esa vía de grava, la entrada a la granja se encuentra ubicada sobre la mano derecha, justo al inicio del bosque de eucaliptos y a 2 kilómetros del ingreso al pueblo.