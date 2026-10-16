Una convocatoria laboral ofrece la posibilidad de trabajar en Estados Unidos durante el verano de 2027 con un salario en dólares y varios gastos cubiertos durante la estadía.

La propuesta, publicada a través de Anywork Anywhere, está dirigida a personas interesadas en trabajar en campamentos y contempla contratos temporales de aproximadamente ocho semanas entre junio y agosto.

La agencia de reclutamiento Work Play USA busca candidatos para diferentes puestos, entre ellos el de especialista en medios digitales. Aunque el alojamiento, la comida y el seguro médico están incluidos durante el contrato, participar del programa tiene costos que los interesados deben contemplar antes de inscribirse.

¿Cuánto pagar por trabajar en un campamento de verano en Estados Unidos?

La convocatoria para especialistas en medios digitales ofrece un salario mínimo de US$ 2.000 por el período de trabajo. La agencia también promociona otras oportunidades con remuneraciones mínimas de US$ 2.200, por lo que es de suma importancia revisar las condiciones específicas de cada vacante.

Además del sueldo, la propuesta incluye beneficios para reducir los gastos durante la estadía:

Alojamiento y comida : están cubiertos durante el contrato

Seguro médico : incluido durante el período de trabajo, sujeto a las condiciones de la cobertura.

Viajes por Estados Unidos : posibilidad de permanecer hasta 30 días adicionales después del campamento, según las condiciones del programa de visa J-1.

Asistencia personalizada: acompañamiento de la agencia durante el proceso de selección y la gestión de la visa.

Si bien la solicitud inicial es gratuita, la firma Work Play USA informa que existe una tarifa de hasta £340 para quienes participan por primera vez , además de otros gastos que pueden incluir los vuelos internacionales y los costos relacionados con el trámite de visa.

¿Qué requisitos piden para trabajar en un campamento de verano en Estados Unidos?

Una de las búsquedas está dirigida a especialistas en medios digitales, que deberán ayudar a los chicos a desarrollar habilidades creativas y tecnológicas mediante actividades prácticas.

Una de las búsqueda está dirigida a especialistas en medios digitales, que deberán ayudar a los chicos a desarrollar habilidades creativas y tecnológicas mediante actividades prácticas. (Fuente: Shutterstock)

Entre las tareas posibles se encuentran la fotografía, la producción de videos, el diseño gráfico, la programación, el diseño web, la robótica y la creación de contenidos para redes sociales.

Para esta función, no es obligatorio contar con un título universitario ni acreditar experiencia profesional previa. La agencia busca personas con conocimientos en alguna disciplina digital o creativa, entusiasmo por compartirlos y predisposición para trabajar con niños.

Entre las condiciones generales del programa, se encuentran:

Tener al menos 18 años al ingresar a Estados Unidos.

Contar con antecedentes penales limpios.

Presentar dos referencias profesionales.

Cumplir con los requisitos del programa de intercambio y de la visa J-1.

Los contratos suelen durar unas ocho semanas durante el verano estadounidense, aunque las fechas y las condiciones definitivas dependen del campamento que realice la contratación.

¿Cómo postularse para trabajar en Estados Unidos durante el verano de 2027?

Las personas interesadas pueden iniciar la solicitud a través del sitio oficial de Work Play USA o la plataforma de voluntariados Anywork Anywhere, donde fue difundida la convocatoria.

La agencia informa que el proceso de inscripción inicial es gratuito y permite conversar con un integrante del equipo antes de decidir si se continúa con el programa.

El proceso incluye una entrevista y la búsqueda de una vacante acorde con el perfil del candidato. Sin embargo, completar la solicitud no garantiza conseguir el puesto, ya que la contratación depende de la selección que realice el campamento.