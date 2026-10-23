La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos 2026, el evento cultural que cada año convoca a miles de vecinos y turistas para recorrer museos, edificios históricos y centros culturales en un horario especial.

La jornada se realizará el sábado 14 de noviembre, con entrada libre y gratuita y actividades en más de 250 espacios.

En el marco de los preparativos, buscan voluntarios para colaborar durante el desarrollo de la propuesta cultural. Quienes estén interesados en participar deberán cumplir con una condición obligatoria antes del evento: realizar una capacitación presencial previa.

Esta instancia será importante para conocer las pautas de trabajo, las indicaciones de los organizadores y las tareas previstas para acompañar el desarrollo de la jornada.

Cómo anotarse para ser voluntario en La Noche de los Museos 2026

Las personas interesadas en sumarse deberán consultar la convocatoria oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó BA Participación, para postularse es necesario completar el formulario de inscripción, disponible al hacer clic aquí.

En el formulario, los aspirantes deberán ingresar sus datos personales y de contacto, además de aceptar el compromiso de asistir a una capacitación presencial obligatoria el 2 de noviembre en Almagro.

Una vez completada la información y aceptados los términos y condiciones, d eberán enviar la solicitud y esperar la confirmación correspondiente .

Qué requisitos deberán cumplir los voluntarios

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es la obligación de asistir a una capacitación presencial el lunes 2 de noviembre en Almagro, antes de La Noche de los Museos. La participación en esta instancia forma parte de las condiciones que deberán tener en cuenta quienes quieran colaborar con la organización del evento.

La preparación previa permitirá conocer las indicaciones necesarias para desempeñar las tareas asignadas y comprender cómo se organizará el trabajo durante la jornada. De esta manera, los voluntarios podrán recibir información anticipada para colaborar en el desarrollo de las actividades previstas para el sábado 14 de noviembre.

Cuándo es La Noche de los Museos 2026 y qué actividades habrá

La 22.ª edición de La Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, de 19 a 2, en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita para que vecinos y turistas puedan disfrutar de una amplia programación cultural.

Organizada por el Ministerio de Cultura, la propuesta invita a descubrir el patrimonio artístico e histórico de Buenos Aires a través de actividades especiales que se desarrollarán fuera de los horarios habituales de las instituciones participantes.

La programación incluirá exposiciones, visitas guiadas tradicionales y teatralizadas, talleres, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, presentaciones de DJ, proyecciones, experiencias inmersivas y propuestas interactivas.

También habrá actividades para diferentes edades, con alternativas para quienes quieran acercarse al arte, la historia y la cultura desde distintas perspectivas.

La iniciativa permitirá recorrer espacios emblemáticos y conocer instituciones que forman parte del patrimonio. Entre los museos que pueden servir como referencia para organizar una salida se encuentran el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Casa Carlos Gardel y el Buenos Aires Museo, aunque la programación específica de cada sede deberá consultarse cuando se publique la agenda completa.

Para aprovechar la noche, se recomienda planificar un recorrido por zonas y elegir museos cercanos entre sí. De esta manera, será posible dedicar más tiempo a cada espacio y evitar traslados innecesarios.