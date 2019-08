La Roca se impone a los Avengers como el mejor pagado de Hollywood

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood.

Con u$s 89,4 millones, se ubicó por delante de los protagonistas de Avengers, Chris Hemsworth (u$s 76,4 millones) y Robert Downey Jr. (66 millones), de acuerdo a la revista Forbes.

Johnson, quien antes de saltar a las pantallas fue una estrellas de la lucha profesional, es el protagonista de exitos como Jumanji, Rápidos y Furiosos, Terremoto y El Rey Escorpión.

Según la revista, fue el actor que más dinero ganó entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de este año.

Dwayne Johnson recibe u$s 700.000 por episodio de la serie Ballers de HBO. Además, recibirá u$s 23,5 millones por la nueva cinta de Jumanji. The Next Level, que se estrena el próximo diciembre.

Chris Hemsworth, conocido por caracterizar al súper héroe de Marvel, Thor, ingresó u$s 76 millones, siendo la mayor parte de sus ingresos proveniente lógicamente de su papel en Avengers: Endgame, un film que recaudó más de u$s 2000 millones.

Fuera del universo Marvel, el australiano protagonizará la nueva película Dhaka, para Netflix, y es la cara de las marcas Hugo Boss y Tag Huer.

El podio de los mejor pagados lo cierra otro héroe de la gran pantalla, Robert Downey Jr., con u$s 66 millones.

Downey encarnó a Iron Man y participará en la tercera entrega de Sherlock Holmes. También estará en The Voyage of Doctor Dolittle. También tiene importantes ingresos por publicitar a la compañía de telefonía china, OnePlus.

Los siguen en cuarta posición Akshay Kumar (u$s 65 millones), seguido de Jackie Chan (u$s 58 millones), Bradley Cooper (u$s 57 millones), Adam Sandler (u$s 57 millones, Chris Evans (u$s 43,5 millones), Paul Rudd (u$s 41 millones) y Will Smith (u$s 35 millones)