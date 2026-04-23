El rol de los productores asesores de seguros se consolida como un eslabón central dentro de la industria de los seguros. Su función evoluciona hacia un perfil cada vez más consultivo, en el que el conocimiento técnico, la cercanía con el cliente y la formación constante se vuelven diferenciales en un contexto donde necesidad de planificación crece. Lejos de la figura del vendedor transaccional, el productor de seguros se revaloriza como asesor. Como todos los años, Zurich Argentina reconoció a los Productores Asesores de Seguros destacados por su labor en 2025 en una nueva edición de su tradicional evento Champions Meeting que reunió a más de 600 productores. En la práctica, son quienes están en contacto directo con personas y empresas, identifican sus necesidades y los acompañan en la evaluación de riesgos para diseñar soluciones a medida. Esta capacidad de asesoramiento no solo facilita la toma de decisiones informadas, sino que también contribuye a proteger el patrimonio y proyectar a mediano y largo plazo. El cambio de paradigma en la industria es claro: el productor ya no es únicamente un canal de ventas, sino un consultor que interpreta escenarios complejos y traduce productos en soluciones concretas. Tanto en el segmento de seguros de vida, donde las decisiones están vinculadas al bienestar familiar y la planificación financiera, como en el de los seguros patrimoniales, donde proteger el patrimonio que tanto cuesta construir su intervención resulta determinante. Darío Smaldone, Head of Independent Agents GI de Zurich, definió al productor como un “socio estratégico” que se encuentra en la primera línea del negocio. “Su rol es clave porque combinan conocimiento técnico, cercanía y capacidad de asesoramiento, facilitando la toma de decisiones informadas y contribuyendo a resguardar el patrimonio”, detalló. Esta evolución es particularmente vital en áreas como el segmento de vida, que presenta un gran potencial de crecimiento en el país a medida que las personas buscan planificar su futuro financiero. Diego Weiger, Head of Independent Agents Life, subrayó que los productores acompañan a los clientes “ayudándolos a comprender los riesgos a los que están expuestos y a encontrar las coberturas más adecuadas para los seguros de protección, y planificar ahorros para llevar a cabo eventos de la vida que sean importantes para ellos. Para la compañía, el objetivo estratégico de este nuevo ciclo es potenciar esa transformación. “Queremos que nuestra red de productores asesores siga creciendo y evolucionando hacia un rol cada vez más consultivo, siempre con el cliente en el centro de cada decisión”, enfatizó Weiger. Para sostener este modelo, que le permite a Zurich proteger a más de 1,5 millones de clientes en todo el país, la compañía impulsa de manera sostenida instancias de formación, herramientas digitales y propuestas orientadas a fortalecer las capacidades de su red comercial. En la misma línea, Smaldone explicó que la empresa apuesta por construir relaciones a largo plazo mediante una inversión sostenida en “capacitación, herramientas e incentivos”, sumando además soluciones digitales diseñadas para “simplificar procesos y mejorar la experiencia con el seguro”. Esta filosofía de crecimiento conjunto es compartida por los miembros de la red comercial premiados durante la jornada. Gonzalo Terrazas, director Comercial de Grupo Loyalty, firma galardonada como la Mejor Agencia de Seguros de Vida 2025, explicó que los resultados extraordinarios de su equipo derivaron de un plan de carrera junto a la compañía. “Hace años que tenemos un plan de crecimiento claro que nunca podría haberse materializado sin el apoyo de Zurich. Juntos, nos propusimos alcanzar cada logro que el plan de carrera propone, desarrollar nuevas agencias, crecer en el reclutamiento de nuevos productores y hacer un fuerte esfuerzo conjunto para el descubrimiento, capacitación y desarrollo de nuevos líderes. Todo esto derivó en resultados extraordinarios”, afirmó Terrazas. Otro ejemplo del impacto que tiene la formación y el acompañamiento de la compañía es el caso de Ariel Roberto Eskenazi, Co-founder y CCO de Ardama 2020 S.A., firma que fue galardonada como el Mejor Socio Blue 2025 en Seguros Patrimoniales. “Las principales claves fueron la perseverancia, la ambición y la capacidad de adaptarnos constantemente. A esto se suma el acompañamiento cercano y permanente por parte de Zurich, que fue fundamental para que el proceso fluya de manera natural y para poder cumplir los objetivos planteados en conjunto. Compartimos valores, formas de trabajo y dinámicas que nos permiten sentirnos muy cómodos en esta relación, lo que sin dudas potencia los resultados”, destacó Eskenazi. Más allá de la innovación y la digitalización, el éxito a largo plazo en la industria aseguradora sigue cimentado en la calidad humana y la ética profesional. Durante el evento, Sebastián Dabini, CEO de Zurich Argentina, destacó que la “capacidad de adaptación, vocación de servicio y mirada de largo plazo son clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria desde una mirada que prioriza a las personas”. Esa visión de largo plazo fue justamente la que la compañía celebró al otorgarle el Premio a la Trayectoria a Alejandro Bleuzet, presidente de Grupo Absa y AbsaNet. “En esta profesión, la confianza no se compra ni se impone: se construye despacio, con cada cliente, con cada renovación, con cada momento difícil bien acompañado”, explayó Bleuzet a modo de consejo para las nuevas generaciones que forjan hoy su camino bajo este modelo consultivo. Las historias de productores reconocidos reflejan tanto la importancia de la experiencia como la irrupción de nuevas generaciones. Desde vínculos de más de 40 años basados en la confianza y valores compartidos, hasta equipos jóvenes que lograron posicionarse en poco tiempo, el denominador común es la apuesta por el aprendizaje constante y la mejora continua. En todos los casos, aparece una misma lógica: el crecimiento sostenido no es resultado de acciones aisladas, sino de una construcción a largo plazo basada en la ética profesional, la capacitación y el desarrollo de vínculos sólidos con los clientes. Así, en un mercado en plena transformación, los productores asesores se consolidan como protagonistas. Su capacidad para combinar conocimiento, cercanía y formación continua no solo impulsa el negocio, sino que también define el futuro de la industria aseguradora.