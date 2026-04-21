OBJETO: EL ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD de la PROVINCIA DE SAN JUAN, convoca a Concurso Público Internacional para la venta del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de las acciones de la Empresa Concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad en la Provincia de San Juan, NATURGY SAN JUAN S.A. MODALIDAD: Concurso Público Internacional con Sobre Nº 1 de Precalificación, y Sobre Nº 2 de Oferta Económica. CONSULTA Y PLIEGOS: La Documentación Licitatoria y el Informe Final de la Veeduría, se encuentran disponibles en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de la Provincia de San Juan, sito en Calle Laprida 12 (E) 5400 Capital, San Juan, previo pago no reembolsable del derecho de acceso a dichos documentos, y previa firma de “Compromiso de Confidencialidad”, comprometiéndose a la no divulgación y adecuado resguardo de la información facilitada de carácter técnico o comercial contenida en los mismos. Cualquier consulta podrá efectuarse al Teléfono +54 264 – 4291 800, o por correo electrónico a tercerperiododegestion@epresanjuan.gob.ar. En el sitio institucional del E.P.R.E. en internet: https://epresanjuan.gob.ar/, se publicarán novedades relevantes del proceso. FECHAS: El Pliego se encontrará disponible para su venta desde el 24/04/26 hasta el 30/04/26, en horario de 8:00 a 13:00. El cierre del plazo para la recepción de las ofertas (Sobres Nº 1 y Nº 2), y Acto Público de Apertura de los Sobres Nº 1, está previsto a las 10:00 horas del día 13/05/26, en la Ciudad de San Juan, provincia del mismo nombre, República Argentina.