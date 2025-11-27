Todo, absolutamente todo, cambiará rápidamente bajo la presión de un mercado y de consumidores que exigen eficiencia, precio y calidad. La reforma laboral, en el contexto de tecnologías exponenciales y de la Inteligencia Artificial Generativa, marca el rumbo de los cambios que demanda el mercado. Las aplicaciones informáticas, el home banking en lugar de la sucursal, la presencialidad reemplazada por el teletrabajo, el trabajo manual sustituido por la robótica y la automatización, y la inteligencia humana ayudada o reemplazada por la IA generativa, son fenómenos cotidianos. En ese contexto, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT, 1975) —inspirada en paradigmas de posguerra— es un fósil normativo para un mundo donde ya no existe el teléfono fijo como referencia ni el fax como innovación. Aquella norma buscó unificar derechos dispersos en un “código laboral”. Pero más del 70% de la LCT hoy está alejada de la realidad o es inaplicable. Se produjo un desacople profundo entre la realidad económica y tecnológica y las normas laborales, así como el anacronismo de muchas sentencias judiciales. En función de esta evidencia, no solo es imprescindible una reforma integral, sino que además requiere un nuevo enfoque: “promover el empleo en el nuevo mundo de las nuevas tecnologías”. Eso debe hacerse sin conculcar derechos fundamentales, que deberán actualizarse, pero no retroceder en un contexto volátil donde la innovación avanza a un ritmo acelerado. Los temas clave para una transformación profunda incluyen: La reforma laboral es clave para que el empleo humano evolucione en sintonía con las exigencias del futuro, que ya impone cambios en tiempo real. La Argentina enfrenta una oportunidad histórica. No aprovecharla sería perder otra década.