Para la Argentina, abastecer un mercado interno de poco más de medio millón de unidades no basta para sostener una infraestructura industrial diversificada

La industria automotriz argentina se encuentra atravesando un punto de inflexión histórico. El año 2026 expuso un nuevo escenario macroeconómico y comercial, que llevó a las terminales y a toda su cadena de valor a acelerar decisiones de reconversión tecnológica y readecuación de producción para no debilitar su lugar en una matriz global que redefinió por completo sus reglas de juego y competencia.

Este contexto surge de la convergencia de tres variables determinantes: una economía en proceso de mayor apertura, una transformación acelerada y profunda de las estrategias industriales a nivel global —marcada por la electromovilidad, la digitalización y el reordenamiento de cadenas regionales— y una estructura productiva local que todavía tiene una lista de pendientes en materia de competitividad costo-país.

El escenario plantea el desafío de mejorar las condiciones de competitividad para que producir vehículos e insumos sea sostenible y sustentable, tanto para abastecer la demanda interna como para ganar y sostener mercados de exportación.

Un mercado que obliga a recalibrar la estrategia

La dinámica del mercado durante 2026 ha sido el reflejo fiel de este proceso de reacomodamiento. Las proyecciones iniciales que anticipaban un mercado interno cercano a las 600.000 unidades quedaron rápidamente superadas por la realidad económica. Hoy, las estimaciones consolidadas del sector ubican los patentamientos del año en un rango de entre 515.000 y 520.000 unidades, mientras que la producción nacional se encamina a cerrar por encima de las 400.000 unidades.

Esta fotografía deja al descubierto grandes desafíos. La industria no reclama un mercado herméticamente cerrado ni esquemas proteccionistas anacrónicos, sino condiciones equitativas para enfrentar la competencia internacional sin cargar con desventajas estructurales autogeneradas.

La elevada presión fiscal, los costos logísticos internos y el incremento en el ingreso de vehículos provenientes de economías con escalas productivas sensiblemente superiores y ayudas gubernamentales de gran envergadura, integran una ecuación donde el margen de maniobra local se reduce.

En términos generales, al país le está demandando mayor enfoque para adaptarse y asimilar la velocidad del recambio global. Las ventajas históricas de la Argentina —como su capacidad instalada, su mano de obra altamente calificada y su destacada trayectoria industrial— por sí solas no serían suficientes y se requiere mayor impulso y esfuerzo para no salir del radar de nuevas asignaciones. La competitividad debe revalidarse de manera incesante en métricas duras: costo por unidad, indicadores de productividad, estándares de calidad internacional, integración tecnológica y capacidad real de exportación.

Escala, exportaciones y cadena de valor

En el negocio automotriz, la escala no es un detalle secundario: es la condición primaria de viabilidad. Por esta razón, la integración regional y la alianza estratégica con Brasil y llegar a más y mejores acuerdos con nuevos mercados continúan siendo el pilar angular del sector. Para la Argentina, abastecer un mercado interno de poco más de medio millón de unidades no basta para sostener una infraestructura industrial diversificada. La exportación permite masificar los volúmenes, optimizar la capacidad ociosa de las plantas y justificar desembolsos de capital a largo plazo.

Esta presión no impacta únicamente en las terminales; se traslada de forma directa a la red de autopartistas, integrada por muchas pymes. La integración nacional no puede sostenerse por mera imposición normativa: requiere viabilidad económica, entendiendo además que cada componente hecho en el país aporta empleo de alta calificación, desarrollo de ingeniería local y capacidad de sustitución de importaciones.

Para revertir esta dinámica, la industria necesita reforzar y viene trabajando de manera articulada en una agenda pública y privada convergente con el Gobierno nacional y los integrantes de la cadena de valor del sector integrada por proveedores, concesionarios y sindicatos.

Una agenda para recuperar competitividad

Los principales puntos de interés sectorial se centran en tres ejes:

1) Reforma impositiva y costos estructurales: Se avanzó a nivel nacional en la baja impositiva, pero hay que continuar promoviendo desarmar la cascada de tributos distorsivos (tasas municipales, ingresos brutos y sellos) que se acumulan en la cadena y se terminan “exportando”, penalizando al producto argentino en el exterior.

2) Infraestructura, logística y financiamiento: La competitividad no termina en el portón de la fábrica. Se requiere infraestructura vial, ferroviaria y portuaria eficiente, y líneas de crédito a tasas internacionales para inversión productiva y consumo.

3) Inserción internacional y previsibilidad: Fortalecer la posición del país en la región Mercosur ampliando a la vez acuerdos preferenciales con nuevos mercados, sobre la base de reglas claras que trasciendan los ciclos electorales. Las inversiones automotrices se planifican a diez años vista y demandan seguridad jurídica sostenida.

Un 2027 de transición activa

Con este escenario, hacia 2027, las perspectivas permiten proyectar un optimismo moderado. Las estimaciones iniciales prevén un volumen de patentamientos de entre 535.000 y 550.000 unidades.

No obstante, el 2027 seguirá siendo un año de transición activa. Es un año de materialización de las inversiones superiores a u$s 2000 millones anunciadas para lanzamiento de nuevos productos. Se proyecta un mercado interno intensificando la competencia. Para que la recuperación sea genuina, la mayor demanda deberá complementarse con un salto exportador y reformas de fondo que devuelvan al país su potencia productiva.