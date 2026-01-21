En la apertura de mercados de este miércoles, 21 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.67 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.33%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.30%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.89%.

¿El fin de Walmart?: llega al país un nuevo supermercado con ofertas especiales y promociones que competirán con las grandes tiendas

Conocé la cotización de este miércoles, 21 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.26%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

¿El fin de Walmart?: llega al país un nuevo supermercado con ofertas especiales y promociones que competirán con las grandes tiendas

Conocé la cotización de este miércoles, 21 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Jóvenes Construyendo el Futuro: abren las inscripciones en febrero para recibir 9,000 pesos al mes sin trabajo ni estudios

Conocé la cotización de este miércoles, 21 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos