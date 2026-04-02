El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.845 este jueves, 2 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.13% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.86%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.84%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Peso. En este caso, la estabilidad de la moneda es un factor clave para mantener la confianza de los inversionistas y la salud económica del país. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.