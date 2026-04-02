La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.641 este jueves, 2 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.24%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.31%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.58%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el periodo anual. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.01%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.92%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este comportamiento en la cotización podría estar influenciado por factores económicos internos y externos que están favoreciendo la estabilidad y el crecimiento del Quetzal guatemalteco. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.