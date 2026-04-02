La cotización del peso dominicano cerró a USD 60.55 este jueves, 2 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.92%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.63%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 16.53%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.45%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. Un análisis más profundo de esta tendencia podría revelar si se trata de un cambio sostenido o simplemente de un repunte temporal. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.