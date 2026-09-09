Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 607.7497 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,14%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió: en la última semana cayó -1.14% y en el último año acumuló una baja de -10.63%, señalando una tendencia de depreciación.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el real comenzó con tres alzas, siguieron dos bajas, hubo dos jornadas estables y cerró con un repunte y una nueva caída; el saldo quedó prácticamente sin cambios, con leve sesgo bajista al cierre.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.70%, es menor que la volatilidad anual de 15.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda en comparación con días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deberán pagar 60774.96770152292 pesos colombianos; 200 reales costarán 121549.93540304584 pesos colombianos y 500 reales, 303874.8385076146 pesos colombianos.