Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 9 de septiembre de 2026 cerró a 3611.99 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del2,52% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó un 2.33%, mientras que en el último año registró un -15.53%, señalando un rebote reciente en un contexto anual aún bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días predominó un sesgo alcista: 6 alzas y 4 retrocesos, sin jornadas planas, con alternancia marcada y un cierre por encima del inicio.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a 3611.99 pesos colombianos por euro, pagarán 361199.00 pesos; 200 euros costarán 722398.00 pesos y 500 euros costarán 1805995.00 pesos.