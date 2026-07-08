La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.544 este miércoles, 8 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.16%.

En la última semana, el Peso mexicano registró una variación de 0.43%, mientras que en el último año la variación fue de -5.77%, evidenciando un repunte reciente tras un desempeño anual negativo.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.28%, es menor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un incremento constante respecto a su valor anterior. Este aumento sugiere una mayor estabilidad en el mercado y confianza en la economía local.

Este impulso en la cotización podría estar relacionado con factores externos, como el aumento en los precios del petróleo o una mejora en las condiciones económicas globales, lo que podría beneficiar al Peso mexicano en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 8 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.