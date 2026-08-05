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La cotización deleuro este miércoles, 5 de agosto de 2026 llegó a 3668.04 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,94%.

La cotización del Euro subió 4.78% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de -17.70%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia alcista, con predominio de avances sobre retrocesos: arranque con dos subidas seguidas, altibajos intermedios y cierre con dos jornadas al alza.

La cotización del Euro muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3668.04 pesos colombianos, es de 366804 pesos; 200 euros cuestan 733608 pesos y 500 euros, 1834020 pesos.