Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 619.01355 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,08%.

En el mercado del Real, la cotización subió ligeramente en la última semana (0.63%), pero en el último año acumuló una caída (-11.10%), lo que indica una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró leve depreciación: dos caídas al inicio, dos avances después, una jornada estable en medio y alternancia marcada al final, señal de volatilidad con sesgo bajista moderado.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 36.12%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.84%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy. Esto indica que la moneda se está fortaleciendo en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 61901.35490788575 pesos colombianos; 200 reales costarán 123802.7098157715 pesos y 500 reales costarán 309506.77453942875 pesos.