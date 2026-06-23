En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 23 de junio de 2026 llegó a 3889.7 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,99%.

En la última semana, la cotización del euro subió un 0,94%, pero en el último año acumuló una caída del 16,13%, reflejando una tendencia bajista a pesar del repunte reciente.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo claramente bajista, con tres repuntes aislados, una racha de cinco caídas seguidas a mitad del periodo y un cierre con leve recuperación, sin jornadas estables.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 388.970 pesos colombianos; 200 euros cuestan 777.940 pesos y 500 euros cuestan 1.944.850 pesos.