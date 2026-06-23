Este martes, 23 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 658.7311 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,67%.

En el mercado del Real, la cotización cayó -1.59% en la última semana y -7.29% en el último año, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos diez días, el Real mostró debilidad: tras una breve mejora inicial, prevalecieron varias jornadas de caída, luego dos días sin cambios y un cierre volátil con avance seguido de retroceso.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.90%, es menor que la volatilidad anual del 15.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y en la economía local.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 65873.11073411474 pesos colombianos; 200 reales cuestan 131746.22146822948 pesos colombianos y 500 reales cuestan 329365.5536705737 pesos colombianos.