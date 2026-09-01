Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 1 de septiembre de 2026 llegó a 3662.87 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,27%.

En la última semana, la cotización del euro en el mercado subió 6.54%, pero en el último año acumuló una caída de -16.39%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró alta volatilidad: tras un inicio débil y tres jornadas seguidas de retrocesos, encadenó tres avances que compensaron la caída previa; los vaivenes finales se anularon entre sí, dejando un balance casi plano.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia al alza hoy en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes.

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 3.27%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3662.8701 pesos colombianos, deberán pagar 366287.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 732574.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 1831435.05 pesos colombianos.