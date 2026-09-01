Este martes, 1 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 613.9101 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,59%.

En el mercado del Real, la última semana mostró un avance de 2.19%, mientras que en el último año la cotización acumula una caída de -11.72%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real comenzó estable, encadenó dos retrocesos, luego cuatro avances seguidos, hizo una pausa, sumó otro avance y cerró con una baja, dejando un balance general ligeramente alcista pese a la corrección final.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.57%, es menor que la volatilidad anual del 15.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 613.9101077774542 pesos colombianos, deberán pagar 61391.01077774542 pesos; 200 reales costarán 122782.02155549084 pesos y 500 reales 306955.0538887271 pesos.