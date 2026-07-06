El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6235 este lunes, 6 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.05% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco presentó en la última semana una variación de 2.45% y en el último año de 1.69%, lo que sugiere movimientos recientes más marcados que la tendencia anual.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 13.52%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.23%, lo que indica que su comportamiento en este período reciente es mucho más estable en comparación con el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, como lo indica el dato de 2. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su valor en relación con otras divisas en este periodo.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede estar sujeta a fluctuaciones en el mercado, por lo que se recomienda monitorear continuamente el comportamiento de la cotización. La tendencia positiva podría reflejar una mayor estabilidad económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

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Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.