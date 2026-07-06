Este lunes, 6 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 651.914 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,08%.

En la última semana, la cotización del Real retrocedió -2.27% y en el último año acumula una caída de -9.52%, mostrando una tendencia negativa.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real alternó movimientos con dos jornadas sin cambios y predominio de alzas, cerrando con sesgo alcista pese a un breve bache intermedio.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.25%, es menor a la volatilidad anual del 15.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a su rendimiento reciente.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 65191.39734673602 pesos colombianos; 200 reales cuestan 130382.79469347204 pesos colombianos y 500 reales cuestan 325956.9867336801 pesos colombianos.