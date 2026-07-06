El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3346.47 este lunes, 6 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.42% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó -2.81% y en el último año acumuló un descenso de -13.72%, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 9.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

Hoy la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 equivalente a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

La estabilidad de la economía local y la recuperación de sectores clave podrían estar impulsando esta tendencia favorable. Sin embargo, será crucial monitorear los factores externos que puedan influir en futuros movimientos.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.