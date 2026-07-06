La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7468 este lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.27%.

La Libra esterlina registró un leve descenso semanal de -0.95%, mientras que en el último año acumuló un avance de 1.25%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue de 2.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.10%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un -1 que resulta en un valor positivo. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido poco a poco, impulsada por factores económicos y políticos favorables.

En contraste, si en un futuro cercano -1 se convierte en un número negativo, podríamos observar una tendencia a la baja, lo cual indicaría una posible debilidad en la moneda. Es vital seguir de cerca los indicadores que podrían afectar esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 6 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.